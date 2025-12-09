Novo líder do Comando Vermelho é preso ao desembarcar em aeroporto

- Foto: Polícia Civil

O novo líder do Comando Vermelho (CV) no Mato Grosso, Thiago Henrique Alves de Oliveira, de 33 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira, 8 ,logo após desembarcar no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. A prisão ocorreu no momento em que ele e a companheira deixavam o avião, conforme informou o delegado Bruno Abreu, responsável pelo caso.

Apontado pela investigação como um dos principais nomes do CV na região após a morte do antigo comandante, Thiago chegava de um voo vindo de Natal (RN). Com o casal, os policiais apreenderam seis celulares e R$ 10 mil em espécie. As informações foram divulgadas pelo G1.

Segundo a Polícia Civil, Thiago é investigado por três homicídios cometidos em setembro deste ano, todos em Cuiabá. O primeiro foi o assassinato de Edson Amaral de Moura, o “Baleia”, no dia 2 de setembro. No dia 22 do mesmo mês, ele também teria ordenado as mortes de Alberto Pereira Santos, de 40 anos, e de seu enteado, Hendrew Felipe Araujo da Silva, de 24 anos.

A polícia aponta que a ascensão de Thiago dentro da facção ocorreu após a morte de Gilmar Machado da Costa, um dos chefes do Comando Vermelho no estado. Gilmar morreu em março deste ano durante confronto com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado).

Depois da morte do antigo líder, Thiago teria publicado uma mensagem nas redes sociais lamentando a perda e afirmando que seria “difícil sem o senhor, meu patrão”, reforçando sua ligação direta com a alta cúpula do CV.

Gilmar, que comandava ações criminosas no bairro onde atuava, chegou a receber uma moção de aplausos da Câmara Municipal de Cuiabá em novembro de 2024. A homenagem foi proposta pelo vereador Pastor Jefferson Siqueira (PSD), sob a justificativa de que o faccionado prestava serviços comunitários na região.