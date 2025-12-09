Mulher é estuprada dentro de centro comercial no Imbuí

- Foto: Reprodução/ Google Maps

Uma mulher foi estuprada dentro de uma assistência técnica no Centro Comercial Imbuí Master, no bairro do Imbuí, em Salvador. O crime teria acontecido no dia 1º de dezembro, enquanto ela era atendida por um funcionário do estabelecimento.

A queixa foi registrada no dia seguinte. Em nota enviada ao Portal MASSA!, a Polícia Civil informou que após denunciar o caso, ela passou por exames periciais e prestou depoimento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas, que também fez os encaminhamentos necessários para suporte psicossocial.

Investigação

A mulher, que não teve a identidade divulgada, relatou que foi violentada dentro da própria loja onde buscava atendimento.

As investigações seguem em sigilo, para preservar a apuração do caso, que é investigado pela Deam de Brotas.