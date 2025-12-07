Menu
CRIME

Idoso de 73 anos é preso suspeito de estupro de vulnerável na Bahia

Após ser localizado e detido, o suspeito foi levado para a unidade policial

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

07/12/2025 - 19:01 h
-
-

Um idoso de 73 anos foi preso na manhã deste domingo, 7, por suspeita de estupro de vulnerável, durante uma operação realizada por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Juazeiro, no norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar e teve como vítima uma criança. Para preservar a identidade da vítima, não foram informados mais detalhes.

Deam investiga

A investigação conduzida pela Deam reuniu provas e depoimentos que embasaram o pedido de prisão preventiva, posteriormente autorizado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Juazeiro.

Após ser localizado e detido, o suspeito foi levado para a unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais, incluindo exames médicos. Em seguida, será transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça enquanto o caso segue em apuração.

A Polícia Civil reforça que denúncias de violência contra mulheres, crianças e adolescentes podem ser feitas pelo telefone 180 ou diretamente em qualquer unidade da Deam no estado.

