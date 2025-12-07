Idoso de 73 anos é preso suspeito de estupro de vulnerável na Bahia

Três homens armados invadiram a residência - Foto: Divulgação/Ascom PCBA

Um idoso de 73 anos foi preso na manhã deste domingo, 7, por suspeita de estupro de vulnerável, durante uma operação realizada por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Juazeiro, no norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar e teve como vítima uma criança. Para preservar a identidade da vítima, não foram informados mais detalhes.

Deam investiga

A investigação conduzida pela Deam reuniu provas e depoimentos que embasaram o pedido de prisão preventiva, posteriormente autorizado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Juazeiro.

Após ser localizado e detido, o suspeito foi levado para a unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais, incluindo exames médicos. Em seguida, será transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça enquanto o caso segue em apuração.

A Polícia Civil reforça que denúncias de violência contra mulheres, crianças e adolescentes podem ser feitas pelo telefone 180 ou diretamente em qualquer unidade da Deam no estado.