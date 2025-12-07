INVESTIGAÇÃO
Suspeito de estupro é ex-jogador do Santos e vai estrear no Baianão 2026
João Victor Cubas, de 25 anos, foi preso em Salvador suspeito de estuprar mulher durante encontro
Por Leilane Teixeira
O homem de 25 anos preso no sábado, 6, por suspeita de estupro, em Salvador, é jogador de futebol e foi identificado como João Victor Cubas, de 25 anos.
João já jogou no sub-23 do Santos e foi anunciado recentemente como a nova contratação do Galícia, para integrar a equipe do Campeonato Baiano de 2026.
Após a repercussão do caso, o Galícia apagou a publicação em que anunciava a chega de João no time. Além disso, emitiu uma nota sobre o caso, mas sem esclarecer se rompeu a contratação.
O que diz o Galícia?
Nas redes sociais, a Diretoria do Galícia Esporte Clube informou que reafirmou sua posição de repúdio a toda e qualquer forma de violência e reforçou o compromisso da instituição com o respeito, a ética e a responsabilidade social.
"O clube está acompanhando de perto a investigação conduzida pela polícia e colaborando integralmente com as autoridades, fornecendo todas as informações necessárias de maneira responsável e transparente. Seguiremos acompanhando o andamento das investigações e permanecemos à disposição da Justiça. Lamentamos profundamente essa situação".
Quem é João Victor?
O zagueiro está na capital baiana há pouco menos de um mês, após ser anunciado em novembro como reforço do Galícia para o Baianão de 2026. João é natural da cidade de Avaré, em São Paulo, e tem passagens por times do estado paulista como:
- São Carlos,;
- XV de Jaú;
- e o Santos, onde jogou no sub-23 no ano de 2020.
Prisão
João Victor Cubas Alves foi preso em em flagrante por estupro no sábado (6), em Salvador. De acordo com informações de policiais, o suspeito foi localizado por agentes em um motel da Rua Forte de São Pedro, nas imediações do Campo Grande.
O investigado e a vítima se conheceram em um aplicativo de relacionamento e passaram a noite em um bar situado na região do Centro. Posteriormente, ambos se dirigiram a um hotel das redondezas, local onde houve a relação sexual sem o consentimento da mulher, segundo informações da Polícia Civil.
Após denúncia, os policiais se deslocaram até o local e encontraram João Victor, que foi autuado em flagrante e permanece preso para audiência de custódia que não teve data e hora reveladas até o momento.
O caso também resultou em pedido de medidas protetivas de urgência para resguardar a vítima.
Escudo das Marias
A captura integra as atividades da Operação Escudo das Marias, deflagrada para combater crimes de violência de gênero e retirar agressores do convívio social.
A ação contou com a atuação integrada de equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da:
- Casa da Mulher Brasileira;
- Deam de Periperi;
- Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (Deati);
- Departamentos de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e de Inteligência Policial (DIP).
