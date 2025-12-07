Menu
INVESTIGAÇÃO

Suspeito de estupro é ex-jogador do Santos e vai estrear no Baianão 2026

João Victor Cubas, de 25 anos, foi preso em Salvador suspeito de estuprar mulher durante encontro

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

07/12/2025 - 16:49 h | Atualizada em 07/12/2025 - 17:10
João é natural da cidade de Avaré, em São Paulo, e tem passagens por times do estado paulista
João é natural da cidade de Avaré, em São Paulo, e tem passagens por times do estado paulista -

O homem de 25 anos preso no sábado, 6, por suspeita de estupro, em Salvador, é jogador de futebol e foi identificado como João Victor Cubas, de 25 anos.

João já jogou no sub-23 do Santos e foi anunciado recentemente como a nova contratação do Galícia, para integrar a equipe do Campeonato Baiano de 2026.

Após a repercussão do caso, o Galícia apagou a publicação em que anunciava a chega de João no time. Além disso, emitiu uma nota sobre o caso, mas sem esclarecer se rompeu a contratação.

O que diz o Galícia?

Nas redes sociais, a Diretoria do Galícia Esporte Clube informou que reafirmou sua posição de repúdio a toda e qualquer forma de violência e reforçou o compromisso da instituição com o respeito, a ética e a responsabilidade social.

"O clube está acompanhando de perto a investigação conduzida pela polícia e colaborando integralmente com as autoridades, fornecendo todas as informações necessárias de maneira responsável e transparente. Seguiremos acompanhando o andamento das investigações e permanecemos à disposição da Justiça. Lamentamos profundamente essa situação".

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Galícia Esporte Clube (@galiciaec)

Quem é João Victor?

O zagueiro está na capital baiana há pouco menos de um mês, após ser anunciado em novembro como reforço do Galícia para o Baianão de 2026. João é natural da cidade de Avaré, em São Paulo, e tem passagens por times do estado paulista como:

  • São Carlos,;
  • XV de Jaú;
  • e o Santos, onde jogou no sub-23 no ano de 2020.

Prisão

João Victor Cubas Alves foi preso em em flagrante por estupro no sábado (6), em Salvador. De acordo com informações de policiais, o suspeito foi localizado por agentes em um motel da Rua Forte de São Pedro, nas imediações do Campo Grande.

O investigado e a vítima se conheceram em um aplicativo de relacionamento e passaram a noite em um bar situado na região do Centro. Posteriormente, ambos se dirigiram a um hotel das redondezas, local onde houve a relação sexual sem o consentimento da mulher, segundo informações da Polícia Civil.

Após denúncia, os policiais se deslocaram até o local e encontraram João Victor, que foi autuado em flagrante e permanece preso para audiência de custódia que não teve data e hora reveladas até o momento.

O caso também resultou em pedido de medidas protetivas de urgência para resguardar a vítima.

Momento em que João é preso
Momento em que João é preso | Foto: Reprodução

Escudo das Marias

A captura integra as atividades da Operação Escudo das Marias, deflagrada para combater crimes de violência de gênero e retirar agressores do convívio social.

A ação contou com a atuação integrada de equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da:

  • Casa da Mulher Brasileira;
  • Deam de Periperi;
  • Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (Deati);
  • Departamentos de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e de Inteligência Policial (DIP).

