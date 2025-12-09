Menu
POLÍCIA

Operações investigam conflitos entre produtores e indígenas na Bahia

Uma pessoa foi presa e mais de dez armas de fogo foram apreendidas

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/12/2025 - 8:26 h
Imagem ilustrativa da imagem Operações investigam conflitos entre produtores e indígenas na Bahia
-

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, 9, duas grandes operações no extremo sul da Bahia para combater crimes relacionados aos recentes conflitos entre produtores rurais e grupos indígenas na região.

Operação Sombras da Mata

A primeira operação teve como foco o duplo homicídio ocorrido em 28 de outubro de 2025, quando dois pequenos produtores rurais foram mortos a tiros durante a invasão de uma propriedade na zona rural de Itamaraju. Um terceiro trabalhador também ficou gravemente ferido. Segundo a investigação, os suspeitos se autodeclaravam indígenas.

No dia do crime, três pessoas chegaram a ser presas em flagrante, mas acabaram liberadas posteriormente por questões processuais. Com o avanço das apurações, a PF identificou não apenas os três envolvidos iniciais, mas também os supostos mandantes da invasão e os responsáveis pelos disparos fatais.

Imagem ilustrativa da imagem Operações investigam conflitos entre produtores e indígenas na Bahia
| Foto: SSP-BA

Como resultado da operação, foram expedidos seis mandados de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão. Até o momento, uma pessoa foi presa e mais de dez armas de fogo foram apreendidas pelas equipes.

Operação Tekó Porã

A segunda operação, denominada Tekó Porã, investiga um ataque contra indígenas da Aldeia KAI, ocorrido em 1º de outubro de 2025, no distrito de Cumuruxatiba, em Prado. Na ocasião, indígenas estavam em uma propriedade rural após uma ação de “retomada” — termo utilizado para caracterizar ocupações reivindicatórias de territórios considerados tradicionais.

Segundo a PF, um grupo armado teria ido ao local para expulsar os indígenas e desocupar a fazenda de forma violenta. Dois indígenas ficaram feridos por disparos de arma de fogo.

Imagem ilustrativa da imagem Operações investigam conflitos entre produtores e indígenas na Bahia
| Foto: SSP-BA

Nesta fase das investigações, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas casas de suspeitos apontados como mandante e executores do ataque. O objetivo é coletar mais provas, identificar outros envolvidos e aprofundar a compreensão sobre a motivação dos crimes.

Ação coordenada e imparcial

As ações, batizadas de Sombras da Mata e Tekó Porã, foram realizadas em conjunto com equipes da Força Nacional, Polícia Militar da Bahia (BOPE, CAEMA, CIPPA, RONDESP, CPR Extremo Sul e CPR Sul) e Polícia Civil por meio da 8ª COORPIN de Teixeira de Freitas.

indígenas investigações criminais operações policiais polícia federal

