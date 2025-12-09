Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Confusão teve início após discussão sobre estacionamento irregular

Jaísa de Almeida | Portal MASSA!

Por Jaísa de Almeida | Portal MASSA!

09/12/2025 - 9:22 h
Apoio das forças de segurança foi necessário para conter a violência
Apoio das forças de segurança foi necessário para conter a violência -

Na tarde do feriado de Nossa Senhora da Conceição, nesta segunda-feira, 8, um confronto entre um banhista e um agente da Transalvador chamou a atenção de quem estava no Porto da Barra, em Salvador. A confusão começou após a abordagem por causa de um veículo estacionado de forma irregular e terminou em agressões físicas entre os envolvidos.

De acordo com informações obtidas pelo MASSA!, a situação ficou pior quando o agente orientou o homem sobre a proibição de estacionamento na região. Durante o desentendimento, um grupo que saía da praia se envolveu e atacou os agentes com socos, chutes e capacetes, além de causar danos a uma viatura do órgão.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Procurada pela reportagem, a Transalvador explicou que os agentes atuavam para organizar o trânsito devido às festividades na localidade e garantir que os veículos não permanecessem estacionados em áreas proibidas.

Em função do caso, o apoio das forças de segurança foi necessário para conter a violência. Um dos agentes precisou de atendimento médico por fratura no nariz, e foi liberado depois de receber os cuidados necessários.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes e passou por perícias de lesões corporais e de danos à viatura no Instituto Médico Legal.

A Transalvador afirmou ainda, ao MASSA!, que acompanhará o andamento da ocorrência e que os responsáveis pelas agressões e depredação do patrimônio público serão responsabilizados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agressão Salvador segurança pública Transalvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Apoio das forças de segurança foi necessário para conter a violência
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Apoio das forças de segurança foi necessário para conter a violência
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Apoio das forças de segurança foi necessário para conter a violência
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Apoio das forças de segurança foi necessário para conter a violência
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

x