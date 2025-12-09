Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Apoio das forças de segurança foi necessário para conter a violência - Foto: Ilustrativa/Shirley Stolze/Ag. A Tarde

Na tarde do feriado de Nossa Senhora da Conceição, nesta segunda-feira, 8, um confronto entre um banhista e um agente da Transalvador chamou a atenção de quem estava no Porto da Barra, em Salvador. A confusão começou após a abordagem por causa de um veículo estacionado de forma irregular e terminou em agressões físicas entre os envolvidos.



De acordo com informações obtidas pelo MASSA!, a situação ficou pior quando o agente orientou o homem sobre a proibição de estacionamento na região. Durante o desentendimento, um grupo que saía da praia se envolveu e atacou os agentes com socos, chutes e capacetes, além de causar danos a uma viatura do órgão.

Procurada pela reportagem, a Transalvador explicou que os agentes atuavam para organizar o trânsito devido às festividades na localidade e garantir que os veículos não permanecessem estacionados em áreas proibidas.

Em função do caso, o apoio das forças de segurança foi necessário para conter a violência. Um dos agentes precisou de atendimento médico por fratura no nariz, e foi liberado depois de receber os cuidados necessários.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes e passou por perícias de lesões corporais e de danos à viatura no Instituto Médico Legal.

A Transalvador afirmou ainda, ao MASSA!, que acompanhará o andamento da ocorrência e que os responsáveis pelas agressões e depredação do patrimônio público serão responsabilizados.