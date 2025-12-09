Menu
ESPORTES
LEMBRA DELE?

Herói do Nordestão, ex-goleiro do Bahia é anunciado por time paulista

Jogador vai disputar a primeira divisão do Campeonato Paulista em 2026

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

09/12/2025 - 17:55 h | Atualizada em 09/12/2025 - 19:27
Matheus Teixeira, ex-goleiro do Bahia
Matheus Teixeira, ex-goleiro do Bahia -

Herói do tetra do Bahia na Copa do Nordeste, conquistado em 2021, o goleiro Matheus Teixeira vai jogar o Campeonato Paulista em 2026. Na tarde desta terça-feira, 9, o jogador de 26 anos foi anunciado oficialmente pelo Capivariano, clube que voltará a disputar a primeira divisão do estadual após dez anos.

O arqueiro volta ao futebol brasileiro após curta passagem pelo Rio Ave, de Portugal. O goleiro também vestiu a camisa do Criciúma quando ainda pertencia ao Esquadrão de Aço em 2024, mas não chegou a entrar em campo.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Capivariano F.C. SAF (@capivariano)

A minutagem é o grande problema do jogador nos últimos anos. Desde que teve uma grave lesão no joelho pelo Bahia em 2021, seu ano de destaque na carreira, Matheus Teixeira perdeu espaço no elenco tricolor e não conseguiu mais se consolidar como titular, mesmo em período de empréstimo em 2023 ao Oita Trinita, da segunda divisão do Japão. O goleiro disputou apenas seis partidas nos últimos quatro anos.

Matheus fez sua estreia no futebol profissional em 2021, mesmo ano em que se destacou como o herói do Bahia no tetracampeonato da Copa do Nordeste.

O atleta era considerado o terceiro goleiro reserva quando viu Mateus Claus e Douglas Friedrich se lesionarem dias antes da semifinal do Nordestão contra o Fortaleza. Titular na decisão, Teixeira defendeu duas cobranças de pênalti e classificou o Tricolor à grande final, onde também se destacou defendendo uma penalidade.

O Capivariano fará sua terceira participação na primeira divisão do Campeonato Paulista. A equipe estria no dia 11 de janeiro, fora de casa, contra o São Bernardo.

x