Bahia na pré-Liberta: veja datas, fases e adversários do Esquadrão
O Tricolor entrará diretamente na segunda fase da pré-Libertadores, começando em fevereiro
Por Marina Branco
O Brasileirão terminou, e o Bahia não conseguiu a vaga direta para a Libertadores - mas conseguiu a classificação para a pré-Libertadores ao conquistar a sétima posição na tabela, se garantindo pelo segundo ano consecutivo no torneio e quebrando o recorde histórico.
Agora, a torcida tricolor já começa a mirar a pré-Liberta, com a cerimônia de definição dos confrontos marcada para o dia 18 de dezembro, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.
O Bahia começará sua participação diretamente na segunda fase preliminar da etapa qualificatória composta por três fases eliminatórias, todas em formato de mata-mata.
Na primeira fase, seis clubes disputam três confrontos. Os vencedores avançam para a segunda fase, onde o Bahia entra, que conta com 16 equipes, divididas entre os potes 1 e 2, de acordo com o ranking da Conmebol.
As equipes do Pote 1, onde o Bahia pode aparecer dependendo da posição no ranking, têm o direito de decidir o confronto em casa. Na terceira, os vencedores da segunda fase se enfrentam para definir as quatro vagas restantes na fase de grupos da Libertadores.
A primeira fase acontece do dia 4 de fevereiro ao dia 11 de fevereiro. A segunda, onde estreia o Bahia, de 18 a 25 de fevereiro, e a terceira, de 4 a 11 de março. O sorteio da fase de grupos está marcado para 18 de março de 2026, e os jogos da etapa principal começam em 8 de abril.
Times já classificados
Primeira Fase:
- 2 de Mayo (PAR)
- Alianza Lima (PER)
- Deportivo Táchira (VEN)
- Juventud de Las Piedras (URU)
Segunda Fase:
- Argentinos Juniors (ARG)
- Carabobo (VEN)
- Guaraní (PAR)
- Liverpool (URU)
- O’Higgins (CHI)
- Bahia (BRA)
- Botafogo (BRA)
Ainda restam vagas a serem preenchidas por clubes de Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru, que definirão seus representantes nas próximas semanas.
