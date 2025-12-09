Menu
LIBERTADORES

Bahia na pré-Liberta: veja datas, fases e adversários do Esquadrão

O Tricolor entrará diretamente na segunda fase da pré-Libertadores, começando em fevereiro

Marina Branco

Por Marina Branco

09/12/2025 - 17:42 h
Libertadores
Libertadores -

O Brasileirão terminou, e o Bahia não conseguiu a vaga direta para a Libertadores - mas conseguiu a classificação para a pré-Libertadores ao conquistar a sétima posição na tabela, se garantindo pelo segundo ano consecutivo no torneio e quebrando o recorde histórico.

Agora, a torcida tricolor já começa a mirar a pré-Liberta, com a cerimônia de definição dos confrontos marcada para o dia 18 de dezembro, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

O Bahia começará sua participação diretamente na segunda fase preliminar da etapa qualificatória composta por três fases eliminatórias, todas em formato de mata-mata.

Rafael Ratão vai voltar pro Bahia? Atleta se despede de clube do Japão
Bahia tem quarto maior público do Brasileirão; veja números do Vitória
Nordeste volta a ter apenas Bahia e Vitória na Série A após 23 anos

Na primeira fase, seis clubes disputam três confrontos. Os vencedores avançam para a segunda fase, onde o Bahia entra, que conta com 16 equipes, divididas entre os potes 1 e 2, de acordo com o ranking da Conmebol.

As equipes do Pote 1, onde o Bahia pode aparecer dependendo da posição no ranking, têm o direito de decidir o confronto em casa. Na terceira, os vencedores da segunda fase se enfrentam para definir as quatro vagas restantes na fase de grupos da Libertadores.

A primeira fase acontece do dia 4 de fevereiro ao dia 11 de fevereiro. A segunda, onde estreia o Bahia, de 18 a 25 de fevereiro, e a terceira, de 4 a 11 de março. O sorteio da fase de grupos está marcado para 18 de março de 2026, e os jogos da etapa principal começam em 8 de abril.

Times já classificados

Primeira Fase:

  • 2 de Mayo (PAR)
  • Alianza Lima (PER)
  • Deportivo Táchira (VEN)
  • Juventud de Las Piedras (URU)

Segunda Fase:

  • Argentinos Juniors (ARG)
  • Carabobo (VEN)
  • Guaraní (PAR)
  • Liverpool (URU)
  • O’Higgins (CHI)
  • Bahia (BRA)
  • Botafogo (BRA)

Ainda restam vagas a serem preenchidas por clubes de Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru, que definirão seus representantes nas próximas semanas.

