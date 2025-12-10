MUNDIAL INTERCLUBES
Flamengo x Cruz Azul: horário, onde assistir e prováveis times
Flamengo enfrenta o Cruz Azul no Catar em duelo que vale troféu e vaga na semifinal da Copa Intercontinental
Por Redação
O Flamengo inicia, nesta quarta-feira, às 14h, sua caminhada na Copa Intercontinental diante do Cruz Azul, em duelo que a Fifa decidiu promover como o “Derby das Américas”. Embora válido pela segunda fase — equivalente às quartas de final —, o confronto terá entrega de troféus e medalhas ao vencedor, parte da estratégia da entidade para elevar o status do torneio após o lançamento da nova Copa do Mundo de Clubes.
A partida será disputada no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, a 20 quilômetros de Doha, com transmissão ao vivo de Globo e sportv.
Flamengo chega mais descansado e com preparação antecipada
A equipe de Filipe Luís desembarcou no Catar no domingo, depois de poupar seus titulares na rodada final do Campeonato Brasileiro. Campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Rubro-Negro chega motivado para o compromisso, embora tenha apenas um desfalque confirmado: Pedro, ainda fora de combate. A preparação ampliada é vista internamente como um diferencial para a estreia no torneio. A provável escalação do Flamengo tem Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.
Cruz Azul desembarca em cima da hora após eliminação no México
Se o Flamengo conseguiu planejar com calma sua viagem, o Cruz Azul enfrenta cenário oposto. Os mexicanos chegaram ao Catar com menos de 48 horas de antecedência e ainda sob impacto da eliminação na semifinal do Torneio Apertura do Campeonato Mexicano. A vaga na competição foi conquistada com o título da Copa dos Campeões da CONCACAF.
O técnico Nicolás Larcamón deve manter a formação com três zagueiros, utilizando Gabriel “Toro” Fernández como principal referência ofensiva — ele é o artilheiro da equipe na temporada. A provável escalação tem Andrés Gudiño; Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi e Rodo Rotondi (Omar Campos); Charly Rodríguez, Jeremy Márquez, José Paradela, Nacho Rivero e Gabriel Fernández.
Arbitragem
O sueco Glenn Nyberg será o responsável pelo apito. Ele terá auxílio dos compatriotas Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist. O norueguês Espen Andreas será o quarto árbitro, enquanto o VAR ficará a cargo de Fedayi San, da Suíça.
Transmissão
- Globo e sportv exibem o duelo ao vivo.
