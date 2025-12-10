Flamengo x Cruz Azul: horário, onde assistir e prováveis times

Flamengo e Cruz Azul abrem o “Derby das Américas” na Copa Intercontinental - Foto: Adriann Fontes/Flamengo

O Flamengo inicia, nesta quarta-feira, às 14h, sua caminhada na Copa Intercontinental diante do Cruz Azul, em duelo que a Fifa decidiu promover como o “Derby das Américas”. Embora válido pela segunda fase — equivalente às quartas de final —, o confronto terá entrega de troféus e medalhas ao vencedor, parte da estratégia da entidade para elevar o status do torneio após o lançamento da nova Copa do Mundo de Clubes.

A partida será disputada no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, a 20 quilômetros de Doha, com transmissão ao vivo de Globo e sportv.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Flamengo chega mais descansado e com preparação antecipada

A equipe de Filipe Luís desembarcou no Catar no domingo, depois de poupar seus titulares na rodada final do Campeonato Brasileiro. Campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Rubro-Negro chega motivado para o compromisso, embora tenha apenas um desfalque confirmado: Pedro, ainda fora de combate. A preparação ampliada é vista internamente como um diferencial para a estreia no torneio. A provável escalação do Flamengo tem Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Cruz Azul desembarca em cima da hora após eliminação no México

Se o Flamengo conseguiu planejar com calma sua viagem, o Cruz Azul enfrenta cenário oposto. Os mexicanos chegaram ao Catar com menos de 48 horas de antecedência e ainda sob impacto da eliminação na semifinal do Torneio Apertura do Campeonato Mexicano. A vaga na competição foi conquistada com o título da Copa dos Campeões da CONCACAF.

O técnico Nicolás Larcamón deve manter a formação com três zagueiros, utilizando Gabriel “Toro” Fernández como principal referência ofensiva — ele é o artilheiro da equipe na temporada. A provável escalação tem Andrés Gudiño; Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi e Rodo Rotondi (Omar Campos); Charly Rodríguez, Jeremy Márquez, José Paradela, Nacho Rivero e Gabriel Fernández.

Arbitragem

O sueco Glenn Nyberg será o responsável pelo apito. Ele terá auxílio dos compatriotas Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist. O norueguês Espen Andreas será o quarto árbitro, enquanto o VAR ficará a cargo de Fedayi San, da Suíça.

Transmissão