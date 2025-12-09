Mota revela detalhes de renovações com peças importantes: "Avançamos"

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Autor do gol que garantiu a permanência na Série A do Brasileirão, Gabriel Baralhas está próximo de ser adquirido em definitivo pelo Vitória. De acordo com o presidente Fábio Mota, as negociações com o Atlético Goianiense "avançaram bastante".

Em entrevista concedida nesta terça-feira, 9, Mota chegou a detalhar que a operação também pode envolver atletas que não estão nos planos do Leão para 2026.

“Baralhas foi o primeiro jogador que comecei a negociar com o presidente do Atlético-GO. A gente avançou bastante. Ontem retomamos a conversa com Adson [Batista], o presidente do clube. Ele me pediu uma relação de atletas do Vitória que não iriam jogar a Série A e estavam disponíveis e nós passamos essa relação”, disse o presidente do Vitória ao Bahia Notícias.

O dirigente ainda confirmou os valores estipulados para adquirir o volante e deu detalhes sobre as conversas com a diretoria do clube goiano.

“Em relação a Baralhas, 10 milhões era o valor que estava estipulado. A negociação pode ser por empréstimo, por compra, por troca de jogador. O Atlético quer voltar para a Série A e tem interesse em Léo Naldi, Felipe Machado e Lepo", afirmou Fábio Mota.

Fábio Mota detalha sobre Erick

Outro jogador emprestado que deve permanecer no Barradão é Erick. De acordo com Fábio Mota, também existe a possibilidade do atacante renovar o empréstimo para 2026 se uma negociação pela compra não avançar.

"Existem duas possibilidades para o caso de Erick: renovação do empréstimo ou a própria compra. Estamos debatendo. Ele externou para o São Paulo e para todo mundo que quer ficar aqui”, declarou Mota.

O mandatário rubro-negro ainda afirmou que outros atletas emprestados podem seguir no Barradão, já que demonstraram a mesma vontade do atacante cedido pelo São Paulo.

“O cara querer ficar aqui já é 50% de chance dele continuar, é a vontade do jogador. Além de Erick, tem Baralhas, Lucas Halter, Thiago Couto, Jamerson, Ramon, então isso já dá 50% de probabilidade, o resto são os acertos financeiros entre o Vitória e os outros clubes. Já estamos em contato com o São Paulo, Atlético-GO, Sport, Coritiba e Internacional”, disse.