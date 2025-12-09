Erick pode virar um dos jogadores mais caros da história do Vitória

Erick, atacante do VItória que pertence ao São Paulo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória terá que realizar uma das maiores operações financeiras de sua história para adquirir Erick, atacante titular e destaque no Brasileirão que está emprestado pelo São Paulo. Segundo o portal Arena Rubro-Negra, o clube paulista recusou proposta de R$ 6 milhões do Leão.

Ainda de acordo com a reportagem, embora uma oferta inicial tenha sido rejeitada, as negociações continuam acontecendo. Além do valor de R$ 1 milhão pago para escalar Erick na última rodada da Série A, o Vitória ofereceu mais R$ 5 milhões.

O São Paulo, no entanto, pede um valor maior ao Vitória, além de querer receber o pagamento em um prazo menor que o ofertado. O Rubro-Negro, que já acertou base salarial com o atleta, queria parcelar a compra em quatro vezes. Ele tem contrato com o Tricolor Paulista até o fim de 2026.

Erick no Vitória em 2025

No total da temporada 2025, Erick disputou 38 partidas pelo Vitória, sendo 27 como titular, com três gols marcados e cinco assistências. O camisa 33 demonstrou interesse de continuar em Salvador no ano que vem.