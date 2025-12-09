Menu
ESPORTES
CIFRAS ALTAS

Erick pode virar um dos jogadores mais caros da história do Vitória

São Paulo teria pedido valor milionário para negociar atacante em definitivo

João Grassi

Por João Grassi

09/12/2025 - 15:16 h
Erick, atacante do VItória que pertence ao São Paulo
Erick, atacante do VItória que pertence ao São Paulo -

O Vitória terá que realizar uma das maiores operações financeiras de sua história para adquirir Erick, atacante titular e destaque no Brasileirão que está emprestado pelo São Paulo. Segundo o portal Arena Rubro-Negra, o clube paulista recusou proposta de R$ 6 milhões do Leão.

Ainda de acordo com a reportagem, embora uma oferta inicial tenha sido rejeitada, as negociações continuam acontecendo. Além do valor de R$ 1 milhão pago para escalar Erick na última rodada da Série A, o Vitória ofereceu mais R$ 5 milhões.

O São Paulo, no entanto, pede um valor maior ao Vitória, além de querer receber o pagamento em um prazo menor que o ofertado. O Rubro-Negro, que já acertou base salarial com o atleta, queria parcelar a compra em quatro vezes. Ele tem contrato com o Tricolor Paulista até o fim de 2026.

Erick no Vitória em 2025

No total da temporada 2025, Erick disputou 38 partidas pelo Vitória, sendo 27 como titular, com três gols marcados e cinco assistências. O camisa 33 demonstrou interesse de continuar em Salvador no ano que vem.

