Vitoria oficializa saída de Raúl Cáceres: "Um dos nossos"

- Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O lateral-direito Raúl Cáceres, de 34 anos, não é mais jogador do Vitória. Nesta tarde de terça-feira, 9, o clube anunciou oficialmente, através das redes sociais, que o paraguaio está de saída. O vínculo do contrato dele expira neste mês de dezembro e não será renovado.

"Dedicação, profissionalismo, respeito pela camisa, gentileza e entrega. Isso é Raúl Cáceres. Um dos nossos! Agradecemos por tudo, Raúl, desejamos todo sucesso na sequência da sua carreira!", publicou o Leão da Barra.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O próprio defensor paraguaio já havia anunciado sua saída para o Olimpia, um dos principais times do seu país. Em entrevista na zona mista após a vitória contra o São Paulo, ele se descreveu como um "novo torcedor" rubro-negro.

"Eu fico triste por sair do Vitória, mas é uma decisão que eu já tinha tomado há alguns dias. É uma decisão de vida. Fico feliz por tudo que fiz aqui no Vitória, e o clube ganhou mais um torcedor", afirmou Cáceres.

Raúl Cáceres no Vitória

Contratado no ano passado, Cáceres encerrou sua passagem pelo Vitória com 68 jogos disputados, dois gols marcados, seis assistências, o título do Campeonato Baiano de 2024 e a consolidação como titular sob o comando do técnico Jair Ventura.

Uma das duas vezes em que o lateral-direito balançou as redes foi no clássico Ba-Vi de outubro, fundamental para a permanência na Série A, quando o Vitória venceu o Bahia por 2 a 1 no Barradão.