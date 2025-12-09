TITULAR SE DESPEDE
Vitoria oficializa saída de Raúl Cáceres: "Um dos nossos"
Lateral-direito era titular do Leão da Barra
Por João Grassi
O lateral-direito Raúl Cáceres, de 34 anos, não é mais jogador do Vitória. Nesta tarde de terça-feira, 9, o clube anunciou oficialmente, através das redes sociais, que o paraguaio está de saída. O vínculo do contrato dele expira neste mês de dezembro e não será renovado.
"Dedicação, profissionalismo, respeito pela camisa, gentileza e entrega. Isso é Raúl Cáceres. Um dos nossos! Agradecemos por tudo, Raúl, desejamos todo sucesso na sequência da sua carreira!", publicou o Leão da Barra.
O próprio defensor paraguaio já havia anunciado sua saída para o Olimpia, um dos principais times do seu país. Em entrevista na zona mista após a vitória contra o São Paulo, ele se descreveu como um "novo torcedor" rubro-negro.
"Eu fico triste por sair do Vitória, mas é uma decisão que eu já tinha tomado há alguns dias. É uma decisão de vida. Fico feliz por tudo que fiz aqui no Vitória, e o clube ganhou mais um torcedor", afirmou Cáceres.
Leia Também:
Raúl Cáceres no Vitória
Contratado no ano passado, Cáceres encerrou sua passagem pelo Vitória com 68 jogos disputados, dois gols marcados, seis assistências, o título do Campeonato Baiano de 2024 e a consolidação como titular sob o comando do técnico Jair Ventura.
Uma das duas vezes em que o lateral-direito balançou as redes foi no clássico Ba-Vi de outubro, fundamental para a permanência na Série A, quando o Vitória venceu o Bahia por 2 a 1 no Barradão.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes