"Joelho quebrado" e decisivo: jornal espanhol se rende a Neymar

Neymar brilha com hat-trick e vira destaque no jornal AS após show - Foto: Léo piva/ Santos FC

A atuação de Neymar na vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Juventude, fora de casa, repercutiu além das fronteiras brasileiras. O atacante, autor de um hat-trick decisivo em Caxias do Sul, voltou a ser manchete internacional nesta quarta-feira, 3, com ampla exaltação do jornal espanhol As.

O resultado recolocou o Santos em posição confortável na tabela: com 44 pontos e ocupando o 14º lugar, o time depende apenas de si para confirmar a permanência na elite do Campeonato Brasileiro. E, segundo o As, o protagonismo do camisa 10 foi determinante para isso.

Em análise contundente, o diário destacou a superação física do jogador e sua capacidade de decidir em momentos de pressão.

“Mancando, sem ritmo, com joelho quebrado e, ainda assim... Neymar segue acima do restante. Exibição do camisa 10 para praticamente confirmar a permanência do Santos na elite do futebol brasileiro. Um hat-trick para encerrar um ano para ser esquecido e já pensar no futuro. A derrota do Internacional aproxima o objetivo do Peixe. Faltando uma rodada, depende apenas de si mesmo para garantir a salvação”, escreveu o veículo.

O jornal também ressaltou a escolha de Neymar de permanecer em campo mesmo após avaliações negativas do departamento médico santista. Para o As, a decisão representou um ato de liderança raro:

“Disseram a Neymar que 2025 estava encerrado para ele. Seu joelho disse basta; sua cabeça, não. Apesar do parecer negativo do departamento médico do Santos, a estrela não se ausentou deste trecho final da temporada, e ainda bem. Contra o Juventude, fez sua melhor partida desde o retorno à Vila Belmiro. Uma demonstração de caráter para dar um golpe sobre a mesa. Estava em jogo praticamente tudo. Quando o Peixe mais precisou, o astro brasileiro saiu em socorro do clube de sua vida”, escreveu o As.

O desempenho recente também ganhou destaque no texto, que aponta uma virada na temporada do jogador. “Neymar se redime. Todas as críticas e punições vividas ao longo da temporada ficaram para trás. Já soma cinco gols e uma assistência nos últimos três jogos. Está em grande fase, em seu melhor momento desde que voltou ao Brasil no início do ano. Quando o Santos mais precisa, seu ‘filho pródigo’ responde. O ‘eu vou, mas eu volto’ ganha mais significado do que nunca. Neymar é eterno. Neymar é o ‘Rei’”, encerrou o jornal.