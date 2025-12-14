Menu
ESPORTES

Marque no calendário! Bavi do Baianão tem data definida pela FBF

Campeonato sofreu mudanças no calendário

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

14/12/2025 - 17:08 h
BaVi tem data definida para o Baianão de 2026 -

O Ba-Vi do Campeonato Baiano de 2026 teve sua data oficial divulgada pela Federação Baiana de Futebol (FBF) neste domingo, 14. Além disso, a entidade divulgou o restante da tabela e a data-base para a grande final.

O Baianão de 2026 terá seu início no dia 10 de janeiro com a fase de grupos sendo disputada até o dia 22 de fevereiro, e a grande final está definida para acontecer nos dias 7 ou 8 de março.

Ba-Vi definido

O grande clássico que envolve as equipes de Bahia e Vitória acontecerá no dia 25 de janeiro, um domingo, às 16h, partida válida pela quinta rodada do campeonato estadual.

Mudanças no Baianão

Vale ressaltar que o Campeonato Baiano foi alvo de mudanças e terá menos datas a partir do próximo ano, conforme exigências da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Antes, o mata-mata era disputado no formato de ida e volta. Agora, tanto as semifinais quanto a final terão somente um jogo.

Confira o calendário completo

1ª rodada

Sábado (10)

  • 16h Vitória x Atlético-BA
  • 18h30 Porto x Jacuipense

Domingo (11)

  • 16h Bahia x Jequié
  • 18h30 Juazeirense x Bahia de Feira
  • 21h Barcelona x Galícia

2ª rodada

Terça-feira (13)

  • 19h15 Jacuipense x Vitória

Quarta-feira (14)

  • 17h Galícia x Juazeirense
  • 19h15 Bahia de Feira x Bahia
  • 21h30 Atlético-BA x Barcelona

Quinta-feira (15)

  • 19h15 Jequié x Porto

3ª rodada

Sábado (17)

  • 16h Bahia x Galícia
  • 18h30 Barcelona x Jacuipense

Domingo (18)

  • 16h Porto x Vitória
  • 18h30 Atlético-BA x Bahia de Feira
  • 21h Juazeirense x Jequié

4ª rodada

Terça-feira (20)

  • 19h15 Bahia x Barcelona

Quarta-feira (21)

  • 19h15 Vitória x Juazeirense

Quinta-feira (22)

  • 19h15 Bahia de Feira x Porto
  • 21h30 Jequié x Atlético-BA

Sábado (24)

  • Jacuipense x Galícia

5ª rodada

Domingo (25)

Terça-feira (27)

  • 19h15 Galícia x Atlético-BA

Quarta-feira (28)

  • 19h15 Porto x Barcelona
  • 21h30 Juazeirense x Jacuipense

Quinta-feira (29)

  • 19h15 Bahia de Feira x Jequié

6ª rodada

Sábado (31)

  • 16h Bahia x Porto

Domingo (1º)

  • 16h Barcelona x Vitória

Terça-feira (3)

  • 19h15 Atlético x Juazeirense

Quarta-feira (4)

  • 19h15 Jacuipense x Jequié
  • 21h30 Galícia x Bahia de Feira

7ª rodada

Sábado (7)

  • 16h Jequié x Vitória
  • 18h30 Porto x Galícia

Domingo (8)

  • 16h Juazeirense x Bahia

Terça-feira (10)

  • 19h15 Jacuipense x Atlético-BA

Quarta-feira (11)

  • 19h15 Bahia de Feira x Barcelona

8ª rodada

Quarta-feira (11)

  • 21h30 Galícia x Jequié

Sábado (14)

  • 16h Bahia x Jacuipense

Quarta-feira (18)

  • 19h15 Atlético x Porto
  • 21h30 Vitória x Bahia de Feira

Quinta-feira (19)

  • 19h15 Barcelona x Juazeirense

9ª rodada

Domingo (22)

  • 16h Jacuipense x Bahia de Feira
  • 16h Vitória x Galícia
  • 16h Atlético-BA x Bahia
  • 16h Porto x Juazeirense
  • 16h Jequié x Barcelona

