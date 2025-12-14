ESPORTES
Marque no calendário! Bavi do Baianão tem data definida pela FBF
Campeonato sofreu mudanças no calendário
O Ba-Vi do Campeonato Baiano de 2026 teve sua data oficial divulgada pela Federação Baiana de Futebol (FBF) neste domingo, 14. Além disso, a entidade divulgou o restante da tabela e a data-base para a grande final.
O Baianão de 2026 terá seu início no dia 10 de janeiro com a fase de grupos sendo disputada até o dia 22 de fevereiro, e a grande final está definida para acontecer nos dias 7 ou 8 de março.
Ba-Vi definido
O grande clássico que envolve as equipes de Bahia e Vitória acontecerá no dia 25 de janeiro, um domingo, às 16h, partida válida pela quinta rodada do campeonato estadual.
Mudanças no Baianão
Vale ressaltar que o Campeonato Baiano foi alvo de mudanças e terá menos datas a partir do próximo ano, conforme exigências da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).
Antes, o mata-mata era disputado no formato de ida e volta. Agora, tanto as semifinais quanto a final terão somente um jogo.
Leia Também:
Confira o calendário completo
1ª rodada
Sábado (10)
- 16h Vitória x Atlético-BA
- 18h30 Porto x Jacuipense
Domingo (11)
- 16h Bahia x Jequié
- 18h30 Juazeirense x Bahia de Feira
- 21h Barcelona x Galícia
2ª rodada
Terça-feira (13)
- 19h15 Jacuipense x Vitória
Quarta-feira (14)
- 17h Galícia x Juazeirense
- 19h15 Bahia de Feira x Bahia
- 21h30 Atlético-BA x Barcelona
Quinta-feira (15)
- 19h15 Jequié x Porto
3ª rodada
Sábado (17)
- 16h Bahia x Galícia
- 18h30 Barcelona x Jacuipense
Domingo (18)
- 16h Porto x Vitória
- 18h30 Atlético-BA x Bahia de Feira
- 21h Juazeirense x Jequié
4ª rodada
Terça-feira (20)
- 19h15 Bahia x Barcelona
Quarta-feira (21)
- 19h15 Vitória x Juazeirense
Quinta-feira (22)
- 19h15 Bahia de Feira x Porto
- 21h30 Jequié x Atlético-BA
Sábado (24)
- Jacuipense x Galícia
5ª rodada
Domingo (25)
Terça-feira (27)
- 19h15 Galícia x Atlético-BA
Quarta-feira (28)
- 19h15 Porto x Barcelona
- 21h30 Juazeirense x Jacuipense
Quinta-feira (29)
- 19h15 Bahia de Feira x Jequié
6ª rodada
Sábado (31)
- 16h Bahia x Porto
Domingo (1º)
- 16h Barcelona x Vitória
Terça-feira (3)
- 19h15 Atlético x Juazeirense
Quarta-feira (4)
- 19h15 Jacuipense x Jequié
- 21h30 Galícia x Bahia de Feira
7ª rodada
Sábado (7)
- 16h Jequié x Vitória
- 18h30 Porto x Galícia
Domingo (8)
- 16h Juazeirense x Bahia
Terça-feira (10)
- 19h15 Jacuipense x Atlético-BA
Quarta-feira (11)
- 19h15 Bahia de Feira x Barcelona
8ª rodada
Quarta-feira (11)
- 21h30 Galícia x Jequié
Sábado (14)
- 16h Bahia x Jacuipense
Quarta-feira (18)
- 19h15 Atlético x Porto
- 21h30 Vitória x Bahia de Feira
Quinta-feira (19)
- 19h15 Barcelona x Juazeirense
9ª rodada
Domingo (22)
- 16h Jacuipense x Bahia de Feira
- 16h Vitória x Galícia
- 16h Atlético-BA x Bahia
- 16h Porto x Juazeirense
- 16h Jequié x Barcelona
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes