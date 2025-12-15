Confira tabela detalhada do Vitória na Copa SP de Futebol Júnior

Equipe Sub-20 do Vitória - Foto: Karla Porto | EC Vitória

O Vitória divulgou, nesta segunda-feira, 15, a tabela detalhada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Leãozinho estreia na competição Sub-20 no dia 3 de janeiro, às 15h15, quando enfrenta o Capivariano, em Guarulhos, sede do Grupo 28.

Já na segunda rodada, no dia 6 de janeiro, às 15h, o Vitória encara o Rio Branco. Além disso, a Fábrica de Talentos finaliza a primeira fase em duelo contra o Flamengo-SP, no dia 9, novamente às 15h15.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A estreia e o terceiro jogo do Rubro-Negro na fase de grupos serão transmitidas pelo canal do Paulistão no site YouTube, enquanto o canal XSports transmite o segundo compromisso.

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Principal torneio de base no calendário nacional, a Copa São Paulo de Futebol Júnior será realizada entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2026, com todas as partidas no estado de SP. A grande final acontecerá no tradicional Estádio Pacaembu.