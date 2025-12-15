Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FÁBRICA DE TALENTOS

Confira tabela detalhada do Vitória na Copa SP de Futebol Júnior

Leãozinho encara o Capivariano em sua estreia na competição

João Grassi

Por João Grassi

15/12/2025 - 15:49 h | Atualizada em 15/12/2025 - 16:44
Equipe Sub-20 do Vitória
Equipe Sub-20 do Vitória -

O Vitória divulgou, nesta segunda-feira, 15, a tabela detalhada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Leãozinho estreia na competição Sub-20 no dia 3 de janeiro, às 15h15, quando enfrenta o Capivariano, em Guarulhos, sede do Grupo 28.

Já na segunda rodada, no dia 6 de janeiro, às 15h, o Vitória encara o Rio Branco. Além disso, a Fábrica de Talentos finaliza a primeira fase em duelo contra o Flamengo-SP, no dia 9, novamente às 15h15.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A estreia e o terceiro jogo do Rubro-Negro na fase de grupos serão transmitidas pelo canal do Paulistão no site YouTube, enquanto o canal XSports transmite o segundo compromisso.

Leia Também:

Após saída de Chagas, Vitória anuncia novo técnico do time Sub-20
Vitória vence o Sport em jogo de cinco gols na Copa do Nordeste Sub-20
Vitória contrata jovem zagueiro para reforçar o time Sub-20
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por ECVitória Esportes (@timeecvitoria)

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Principal torneio de base no calendário nacional, a Copa São Paulo de Futebol Júnior será realizada entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2026, com todas as partidas no estado de SP. A grande final acontecerá no tradicional Estádio Pacaembu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa São Paulo de Futebol Júnior ec vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Equipe Sub-20 do Vitória
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Equipe Sub-20 do Vitória
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Equipe Sub-20 do Vitória
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Equipe Sub-20 do Vitória
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

x