FÁBRICA DE TALENTOS
Confira tabela detalhada do Vitória na Copa SP de Futebol Júnior
Leãozinho encara o Capivariano em sua estreia na competição
Por João Grassi
O Vitória divulgou, nesta segunda-feira, 15, a tabela detalhada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Leãozinho estreia na competição Sub-20 no dia 3 de janeiro, às 15h15, quando enfrenta o Capivariano, em Guarulhos, sede do Grupo 28.
Já na segunda rodada, no dia 6 de janeiro, às 15h, o Vitória encara o Rio Branco. Além disso, a Fábrica de Talentos finaliza a primeira fase em duelo contra o Flamengo-SP, no dia 9, novamente às 15h15.
A estreia e o terceiro jogo do Rubro-Negro na fase de grupos serão transmitidas pelo canal do Paulistão no site YouTube, enquanto o canal XSports transmite o segundo compromisso.
Leia Também:
Copa São Paulo de Futebol Júnior
Principal torneio de base no calendário nacional, a Copa São Paulo de Futebol Júnior será realizada entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2026, com todas as partidas no estado de SP. A grande final acontecerá no tradicional Estádio Pacaembu.
