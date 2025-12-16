Menu
PRÓXIMA TEMPORADA

CBF confirma fim do G-6 e divulga tabela básica do Brasileirão 2026

Entidade realizou alterações importantes nas regras da Série A

João Grassi

Por João Grassi

16/12/2025 - 0:40 h | Atualizada em 16/12/2025 - 1:15
Taça do Campeonato Brasileiro
Taça do Campeonato Brasileiro -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira, 15, a tabela básica de todas as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026 e confirmou alterações importantes nas regras para a próxima temporada. A principal delas foi o fim do G-6 na tabela, que agora vira G-5. O Brasileirão passará a oferecer quatro vagas diretas para a fase de grupos da Copa Libertadores e apenas uma para as preliminares.

Por outro lado, o vice-campeão da Copa do Brasil agora se classifica para a Pré-Libertadores, enquanto o detentor do título segue com a vaga direta na fase de grupos.

Além da tabela básica, a CBF divulgou o Regulamento Específico da Competição e do Plano Geral de Ações. O documento detalha datas base e os mandos de campo de todos os jogos da Série A. Bahia e Vitória estreiam contra Corinthians (F) e Remo (C), respectivamente.

Outra novidade em 2026 é o limite de partidas para que jogadores possam trocar de clube durante o Brasileirão. Até a edição de 2025, um atleta só podia se transferir se tivesse disputado um máximo de seis jogos. Agora, será permitido atuar em até 12 oportunidades.

Bahia sobe no ranking da Conmebol e ganha vantagem na pré-Libertadores
Vitória faz história e emenda oito títulos seguidos no Baiano de Remo
Baianão 2026: Confira calendário de dupla Ba-Vi
Clássico Ba-Vi no Campeonato Brasileiro de 2025
Clássico Ba-Vi no Campeonato Brasileiro de 2025 | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Caso clubes classificados à Libertadores cheguem à final da Copa do Brasil, as vagas serão transferidas para o Brasileiro. Veja abaixo a tabela básica:

Tabela básica do Brasileirão 2026

Download
0.00kb

x