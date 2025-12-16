CBF confirma fim do G-6 e divulga tabela básica do Brasileirão 2026

Taça do Campeonato Brasileiro - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira, 15, a tabela básica de todas as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026 e confirmou alterações importantes nas regras para a próxima temporada. A principal delas foi o fim do G-6 na tabela, que agora vira G-5. O Brasileirão passará a oferecer quatro vagas diretas para a fase de grupos da Copa Libertadores e apenas uma para as preliminares.

Por outro lado, o vice-campeão da Copa do Brasil agora se classifica para a Pré-Libertadores, enquanto o detentor do título segue com a vaga direta na fase de grupos.

Além da tabela básica, a CBF divulgou o Regulamento Específico da Competição e do Plano Geral de Ações. O documento detalha datas base e os mandos de campo de todos os jogos da Série A. Bahia e Vitória estreiam contra Corinthians (F) e Remo (C), respectivamente.

Outra novidade em 2026 é o limite de partidas para que jogadores possam trocar de clube durante o Brasileirão. Até a edição de 2025, um atleta só podia se transferir se tivesse disputado um máximo de seis jogos. Agora, será permitido atuar em até 12 oportunidades.

Clássico Ba-Vi no Campeonato Brasileiro de 2025

Caso clubes classificados à Libertadores cheguem à final da Copa do Brasil, as vagas serão transferidas para o Brasileiro. Veja abaixo a tabela básica:

Tabela básica do Brasileirão 2026