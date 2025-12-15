Menu
ESPORTES

Bahia sobe no ranking da Conmebol e ganha vantagem na pré-Libertadores

Tricolor deve decidir o jogo de volta da 2ª fase do torneio continental em casa

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

15/12/2025 - 21:03 h
Bahia é o 63º colocado no ranking da Conmebol
Bahia é o 63º colocado no ranking da Conmebol

O Bahia deve integrar o Pote 1 do sorteio dos confrontos da pré-Libertadores e, consequentemente, decidir em casa o duelo da 2ª fase, embora ainda não conheça seu adversário. Os mandos de campo são definidos através do ranking da Conmebol da temporada 2026, divulgado nesta segunda-feira, 15, pela entidade.

Em 77º colocado na lista deste ano, o Tricolor subiu para a 63ª posição e ganhou 529,8 pontos graças ao seu histórico no torneio e à performance na edição de 2025. Vice-campeão, o Palmeiras lidera o ranking e será cabeça de chave do sorteio da fase de grupos ao lado dos brasileiros Flamengo (2º) e Fluminense (11º).

Em caso de classificação à terceira fase, o mando de campo dependerá da posição do adversário nesta etapa. Em 2025, o Tricolor recebeu o Boston River (URU) após bater o The Strongest (BOL) na segunda fase, jogando ambos os jogos de volta como mandante.

Embora nem todas as vagas da fase preliminar tenham sido preenchidas, o Bahia é o oitavo clube melhor colocado no ranking entre as equipes que disputarão a fase 2 da etapa classificatória. Como cada pote é integrado por oito equipes, o Tricolor vai ao Pote 1.

Equipes da Fase 2 da Libertadores e suas posições

  • Botafogo (19º);
  • LDU (10º) ou Barcelona (28º);
  • Sporting Cristal (38º);
  • Guaraní (44º);
  • Independiente Medellín (45º);
  • Argentinos Jrs (47º);
  • Deportivo Tolima (57º) ou Junior Barranquilla (34º);
  • Bahia (63º);
  • Huachipato (71º);
  • Liverpool (84º);
  • Carabobo (128º);
  • O’Higgins (166º);
  • Blooming (110º), Potosi (92º) ou The Strongest (41º).

*Três vagas extras são definidas através da primeira fase

Se avançar à fase de grupos, o Bahia ficará no Pote 4 do sorteio e, por isso, terá como adversário um dos seguintes possíveis cabeças de chave: Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, Peñarol, Nacional-URU, LDU ou Libertad, Fluminense e Independiente del Valle.

Confira o ranking completo:

Download
240.13kb

