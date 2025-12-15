Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONTRATAÇÃO

Ex-Bahia é anunciado por clube da Série C do Brasileirão

Marcelo Cirino estava no PSS Sleman, clube da Indonésia, desde 2024

Marina Branco

Por Marina Branco

15/12/2025 - 16:57 h
Marcelo Cirino pelo Bahia
Marcelo Cirino pelo Bahia -

Ex-Bahia, o atacante Marcelo Cirino foi anunciado neste sábado, 13, como reforço do Amazonas para a temporada de 2026. Aos 33 anos, o jogador retorna ao futebol brasileiro depois de atuar no PSS Sleman, da Indonésia, desde que chegou ao clube em 2024.

No time asiático, Cirino teve uma passagem discreta, com 17 partidas disputadas e três gols marcados. Agora, ele chega à Onça Pintada com a missão de ajudar na reconstrução da equipe, que foi rebaixada à Série C neste ano.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ex-Bahia tem mala cheia de camisas de times brasileiros furtada
Ex-Bahia chama cidade baiana de "rascunho da humanidade"
Ex-Bahia se despede de clube como ídolo após rebaixamento à Série B

Pelo Amazonas, o atacante terá um calendário intenso pela frente, com disputas do Campeonato Amazonense, Copa Norte, Copa do Brasil e Série C do Brasileiro. A estreia da equipe em 2026 está marcada para o dia 10 de janeiro, às 18h30, contra o São Raimundo, na Arena da Amazônia, pela primeira rodada do estadual.

"Expectativa muito boa, é um ano com várias competições, ano em que teremos um calendário apertado, mas estou muito motivado por mais esse desafio na minha carreira", afirmou.

"O que me fez aceitar o convite do Amazonas foi o desejo das pessoas do clube em contar com meu futebol", completou o atacante.

Ex-Bahia e Vitória

Revelado pelo Athletico em 2009, Marcelo Cirino passou por Vitória, Internacional, Bahia, Operário e Flamengo, além de ter tido experiências no futebol dos Emirados Árabes Unidos, China e Indonésia.

Marcelo chegou ao Bahia em setembro de 2021, vindo do Chongqing Dangdai, da China. Pelo Esquadrão, jogou menos de um ano, saindo em março de 2022 com oito jogos e dois gols.

Apesar da rodagem, seus períodos mais emblemáticos foram vividos no Athletico-PR e no Flamengo, entre 2015 e 2017. No clube carioca, foi artilheiro da Taça Guanabara de 2015 e somou 27 gols em 93 partidas.

Já no Athletico, ganhou destaque nacional ao ser eleito jogador revelação do Campeonato Brasileiro de 2013. Os anos mais vitoriosos vieram em 2018 e 2019, quando participou das conquistas da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Amazonas FC carreira de jogador Contratações futebol brasileiro marcelo cirino série C

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Marcelo Cirino pelo Bahia
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Marcelo Cirino pelo Bahia
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Marcelo Cirino pelo Bahia
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Marcelo Cirino pelo Bahia
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

x