Ex-Bahia é anunciado por clube da Série C do Brasileirão

Ex-Bahia, o atacante Marcelo Cirino foi anunciado neste sábado, 13, como reforço do Amazonas para a temporada de 2026. Aos 33 anos, o jogador retorna ao futebol brasileiro depois de atuar no PSS Sleman, da Indonésia, desde que chegou ao clube em 2024.

No time asiático, Cirino teve uma passagem discreta, com 17 partidas disputadas e três gols marcados. Agora, ele chega à Onça Pintada com a missão de ajudar na reconstrução da equipe, que foi rebaixada à Série C neste ano.

Pelo Amazonas, o atacante terá um calendário intenso pela frente, com disputas do Campeonato Amazonense, Copa Norte, Copa do Brasil e Série C do Brasileiro. A estreia da equipe em 2026 está marcada para o dia 10 de janeiro, às 18h30, contra o São Raimundo, na Arena da Amazônia, pela primeira rodada do estadual.

"Expectativa muito boa, é um ano com várias competições, ano em que teremos um calendário apertado, mas estou muito motivado por mais esse desafio na minha carreira", afirmou.

"O que me fez aceitar o convite do Amazonas foi o desejo das pessoas do clube em contar com meu futebol", completou o atacante.

Ex-Bahia e Vitória

Revelado pelo Athletico em 2009, Marcelo Cirino passou por Vitória, Internacional, Bahia, Operário e Flamengo, além de ter tido experiências no futebol dos Emirados Árabes Unidos, China e Indonésia.

Marcelo chegou ao Bahia em setembro de 2021, vindo do Chongqing Dangdai, da China. Pelo Esquadrão, jogou menos de um ano, saindo em março de 2022 com oito jogos e dois gols.

Apesar da rodagem, seus períodos mais emblemáticos foram vividos no Athletico-PR e no Flamengo, entre 2015 e 2017. No clube carioca, foi artilheiro da Taça Guanabara de 2015 e somou 27 gols em 93 partidas.

Já no Athletico, ganhou destaque nacional ao ser eleito jogador revelação do Campeonato Brasileiro de 2013. Os anos mais vitoriosos vieram em 2018 e 2019, quando participou das conquistas da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil.