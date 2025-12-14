OFENSA
Ex-Bahia chama cidade baiana de "rascunho da humanidade"
Carlos Alberto confundiu Feira de Santana e Camaçari e afirmou que "só tem gente feia" no município
Por Marina Branco
O nome do ex-Bahia Carlos Alberto não tomava tanto as redes sociais há algum tempo, mas voltou a ser comentado após sua participação no Charla Podcast. Na ocasião, o ex-meia confundiu duas cidades baianas, e criticou uma delas de maneira ofensiva, gerando muita revolta de torcedores.
Tudo começou quando Carlos decidiu relembrar o gol que classifica como "o mais importante de sua carreira". Segundo ele, esse gol teria sido marcado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.
No entanto, o gol em questão aconteceu em Feira de Santana, no Estádio Joia da Princesa, no dia 6 de fevereiro de 2003. Na época, o jogador disputava a ida da primeira fase da Copa do Brasil, e empatou em 1 a 1 contra o Fluminense.
Carlos viu Obina, atacante que depois defendeu Bahia e Vitória, marcar pelo Fluminense de Feira, enquanto ele mesmo marcou pelo clube carioca no "gol mais importante". Mais à frente, em 2011, Carlos defendeu o Bahia, jogando 19 partidas pelo Esquadrão.
Logo após confundir as cidades, o jogador começou a atacar o município de Camaçari com comentários depreciativos, dizendo que lá "só tem gente feia pra c******" e se referindo à cidade como um "rascunho da humanidade".
