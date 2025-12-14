Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OFENSA

Ex-Bahia chama cidade baiana de "rascunho da humanidade"

Carlos Alberto confundiu Feira de Santana e Camaçari e afirmou que "só tem gente feia" no município

Marina Branco

Por Marina Branco

14/12/2025 - 10:11 h
Carlos Alberto pelo Bahia
Carlos Alberto pelo Bahia -

O nome do ex-Bahia Carlos Alberto não tomava tanto as redes sociais há algum tempo, mas voltou a ser comentado após sua participação no Charla Podcast. Na ocasião, o ex-meia confundiu duas cidades baianas, e criticou uma delas de maneira ofensiva, gerando muita revolta de torcedores.

Tudo começou quando Carlos decidiu relembrar o gol que classifica como "o mais importante de sua carreira". Segundo ele, esse gol teria sido marcado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Eleito, Nilton Sampaio Filho celebra vitória da chapa Leão Colossal
Fábio Mota comemora reeleição no Vitória: "Hoje foi um plebiscito"
Fábio Mota vence eleições e é reeleito presidente do Vitória
Camaçari
Camaçari | Foto: Reprodução I X

No entanto, o gol em questão aconteceu em Feira de Santana, no Estádio Joia da Princesa, no dia 6 de fevereiro de 2003. Na época, o jogador disputava a ida da primeira fase da Copa do Brasil, e empatou em 1 a 1 contra o Fluminense.

Carlos viu Obina, atacante que depois defendeu Bahia e Vitória, marcar pelo Fluminense de Feira, enquanto ele mesmo marcou pelo clube carioca no "gol mais importante". Mais à frente, em 2011, Carlos defendeu o Bahia, jogando 19 partidas pelo Esquadrão.

Logo após confundir as cidades, o jogador começou a atacar o município de Camaçari com comentários depreciativos, dizendo que lá "só tem gente feia pra c******" e se referindo à cidade como um "rascunho da humanidade".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia camaçari Carlos Alberto Charla Podcast copa do brasil feira de santana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carlos Alberto pelo Bahia
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Carlos Alberto pelo Bahia
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Carlos Alberto pelo Bahia
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Carlos Alberto pelo Bahia
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

x