Ex-Bahia se despede de clube como ídolo após rebaixamento à Série B

Jádson em campo pelo Juventude - Foto: Divulgação | ECBahia

Um ciclo que durou cinco anos se encerrou em Caxias do Sul envolvendo um nome conhecido pela torcida do Bahia. O volante Jádson, que defendeu o Tricolor em 2020, se despediu do clube gaúcho na última quarta-feira, 10, após 220 jogos disputados ao longo de cinco temporadas e feitos que o fizeram ser descrito como "Jaconero de alma" pelo próprio clube.

Titular absoluto do Juventude desde 2021, Jadson ajudou o clube a permanecer na primeira divisão em seu ano de estreia, sofreu um rebaixamento em 2022, conquistou o acesso à Série A no ano seguinte e mais uma permanência na elite do futebol brasileiro em 2024.

"Foram cinco temporadas e 220 jogos honrando o manto Jaconero. Inúmeros momentos que vão ficar para sempre gravados na memória da Papada. Nosso agradecimento e reconhecimento por liderar o Ju dentro de campo com a dedicação de um verdadeiro capitão. Você se tornou um de nós, um Jaconero de alma, que sempre representou o sentimento alviverde", escreveu o Juventude nas redes sociais.

Aos 32 anos, o volante mais uma vez foi peça fundamental do time gaúcho na campanha marcada pela terceira queda do clube em 2025. O jogador também jogou no Bahia em rápida passagem que durou nove meses, em 2020.

Jádson durante treino pelo Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

Em período de empréstimo junto ao Cruzeiro, Jadson fez apenas 12 jogos sob o comando dos técnicos Mano Menezes e Roger Machado, e retornou à Raposa antes do fim da temporada para ajudar o clube na Série B do Brasileirão.

Assista a homenagem do Juventude: