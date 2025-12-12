"JACONERO DE ALMA"
Ex-Bahia se despede de clube como ídolo após rebaixamento à Série B
Meio-campista encerrou um ciclo que durou cinco anos
Por Lucas Vilas Boas
Um ciclo que durou cinco anos se encerrou em Caxias do Sul envolvendo um nome conhecido pela torcida do Bahia. O volante Jádson, que defendeu o Tricolor em 2020, se despediu do clube gaúcho na última quarta-feira, 10, após 220 jogos disputados ao longo de cinco temporadas e feitos que o fizeram ser descrito como "Jaconero de alma" pelo próprio clube.
Titular absoluto do Juventude desde 2021, Jadson ajudou o clube a permanecer na primeira divisão em seu ano de estreia, sofreu um rebaixamento em 2022, conquistou o acesso à Série A no ano seguinte e mais uma permanência na elite do futebol brasileiro em 2024.
"Foram cinco temporadas e 220 jogos honrando o manto Jaconero. Inúmeros momentos que vão ficar para sempre gravados na memória da Papada. Nosso agradecimento e reconhecimento por liderar o Ju dentro de campo com a dedicação de um verdadeiro capitão. Você se tornou um de nós, um Jaconero de alma, que sempre representou o sentimento alviverde", escreveu o Juventude nas redes sociais.
Aos 32 anos, o volante mais uma vez foi peça fundamental do time gaúcho na campanha marcada pela terceira queda do clube em 2025. O jogador também jogou no Bahia em rápida passagem que durou nove meses, em 2020.
Em período de empréstimo junto ao Cruzeiro, Jadson fez apenas 12 jogos sob o comando dos técnicos Mano Menezes e Roger Machado, e retornou à Raposa antes do fim da temporada para ajudar o clube na Série B do Brasileirão.
Assista a homenagem do Juventude:
Até breve, Jadson 🇳🇬🥹— E.C. Juventude (@ECJuventude) December 10, 2025
