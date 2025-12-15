Menu
HOME > ESPORTES
SE PAGOU

Bahia vende atacante para clube da China e cobre valor de compra

Rafael Ratão viveu o melhor ano da carreira pelo Cerezo Osaka e deve seguir no futebol asiático

Marina Branco

Por Marina Branco

15/12/2025 - 16:38 h | Atualizada em 15/12/2025 - 17:33
Rafael Ratão durante treino do Bahia
Rafael Ratão durante treino do Bahia -

As compras e vendas já estão começando na janela de transferências do final do ano, e o Bahia começou os trabalhos com Rafael Ratão. O Esquadrão acertou nesta segunda-feira, 15, os termos comerciais para a venda do atacante ao Shanghai Shenhua, da China, segundo informação da ESPN confirmada e antecipada pelo Portal A Tarde.

O jogador estava emprestado ao Cerezo Osaka, onde viveu o melhor ano da carreira, e seguirá agora para mais um desafio no futebol asiático sem voltar a integrar o Bahia ao final do empréstimo.

A negociação representaria o encerramento de um planejamento financeiro traçado pelo clube desde a chegada do atleta. Com a soma da taxa recebida pelo empréstimo ao time japonês e o valor acordado com os chineses, o Tricolor consegue recompor integralmente o investimento feito na contratação do jogador, estimado em cerca de 2 milhões de euros, convertidos em 12,7 milhões de reais.

Ratão no Bahia

Ratão foi contratado pelo Bahia em julho de 2023, com vínculo inicial de três temporadas. Ao longo da passagem pelo clube, disputou 54 jogos, marcou 10 gols e deu quatro assistências.

Cerca de um ano e meio depois, no início de 2025, o Bahia optou por negociá-lo por empréstimo com o Cerezo Osaka, em contrato de uma temporada com opção de compra. A estratégia abriu caminho para a valorização do atacante, que correspondeu em campo e melhorou muito no Japão.

Ratão no Japão

Pelo clube japonês, Ratão terminou como artilheiro da equipe na J-League, com 18 gols e três assistências em 36 partidas, além de 23 gols em 44 jogos considerando todas as competições, marcando o melhor desempenho da carreira.

Ratão no Cerezo Osaka
Ratão no Cerezo Osaka | Foto: Reprodução I X

Com o fim do vínculo no Japão, o atacante chegou a retornar ao Brasil e aguardava definição sobre o futuro, já que tinha contrato com o Bahia até o fim de 2026. A negociação com o Shanghai Shenhua, no entanto, encaminha sua saída definitiva e encerra sua passagem pelo clube baiano.

A operação é vista internamente como positiva pelo Bahia, que consegue equilibrar as contas da transação e abrir espaço no elenco para novas movimentações visando a temporada de 2026, que inclui Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Baianão.

Tags:

Bahia cerezo osaka futebol asiático Rafael Ratão Shanghai Shenhua transferências

