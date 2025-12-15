Menu
HOME > ESPORTES
Ex-Bahia atrai interesse de clube da Série A em reformulação para 2026

Meia pode chegar no clube paranaense por empréstimo nesta janela de transferências

Marina Branco

Por Marina Branco

15/12/2025 - 17:29 h
Thaciano marcou 15 gols pelo Bahia em 2024
Thaciano marcou 15 gols pelo Bahia em 2024

Em meio ao processo de reformulação do elenco para a temporada de 2026, o Athletico-PR vem avaliando possíveis alternativas no mercado e segue de olho em jogadores com passagem recente por grandes clubes do futebol brasileiro. Dentre eles, um dos nomes que chama atenção é o do meia Thaciano, ex-Bahia atualmente vinculado ao Santos.

Contratado pelo Peixe no início de 2025 após deixar o Tricolor de Aço em uma negociação avaliada em R$ 32 milhões, Thaciano, de 30 anos, não conseguiu se firmar como titular absoluto na Vila Belmiro.

Leia Também:

Ex-Bahia é anunciado por clube da Série C do Brasileirão
Bahia vende atacante para clube da China e cobre valor de compra
Bahia: saídas e permanências para 2026 já estão definidas

Diante desse cenário, a possibilidade de um empréstimo passou a ser considerada, e o Athletico surge como um dos clubes atentos à situação.

Versátil, Thaciano atua em mais de uma função no meio-campo e no setor ofensivo, característica que agrada à diretoria rubro-negra, que busca opções com experiência e capacidade de adaptação para um calendário que incluirá Série A, Copa do Brasil e Campeonato Paranaense.

Meio-campo segue como prioridade

Apesar do interesse em Thaciano, o foco principal do Athletico segue sendo o reforço da faixa central do campo, onde os nomes mais debatidos internamente são os de Juan Portilla, do Talleres, da Argentina, e Andrés Cubas, do Vancouver Whitecaps.

Até o momento, no entanto, nenhuma negociação avançou de forma concreta. Nesse contexto, junto a Thaciano, outro nome que voltou à pauta foi o de Lucas Sasha, atualmente no Fortaleza.

x