QUER COMPRAR
Ex-Bahia atrai interesse de clube da Série A em reformulação para 2026
Meia pode chegar no clube paranaense por empréstimo nesta janela de transferências
Por Marina Branco
Em meio ao processo de reformulação do elenco para a temporada de 2026, o Athletico-PR vem avaliando possíveis alternativas no mercado e segue de olho em jogadores com passagem recente por grandes clubes do futebol brasileiro. Dentre eles, um dos nomes que chama atenção é o do meia Thaciano, ex-Bahia atualmente vinculado ao Santos.
Contratado pelo Peixe no início de 2025 após deixar o Tricolor de Aço em uma negociação avaliada em R$ 32 milhões, Thaciano, de 30 anos, não conseguiu se firmar como titular absoluto na Vila Belmiro.
Leia Também:
Diante desse cenário, a possibilidade de um empréstimo passou a ser considerada, e o Athletico surge como um dos clubes atentos à situação.
Versátil, Thaciano atua em mais de uma função no meio-campo e no setor ofensivo, característica que agrada à diretoria rubro-negra, que busca opções com experiência e capacidade de adaptação para um calendário que incluirá Série A, Copa do Brasil e Campeonato Paranaense.
Meio-campo segue como prioridade
Apesar do interesse em Thaciano, o foco principal do Athletico segue sendo o reforço da faixa central do campo, onde os nomes mais debatidos internamente são os de Juan Portilla, do Talleres, da Argentina, e Andrés Cubas, do Vancouver Whitecaps.
Até o momento, no entanto, nenhuma negociação avançou de forma concreta. Nesse contexto, junto a Thaciano, outro nome que voltou à pauta foi o de Lucas Sasha, atualmente no Fortaleza.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes