Bahia: saídas e permanências para 2026 já estão definidas

2026 está batendo na porta, e os clubes já estão se preparando. No Bahia, algumas entradas e saídas já estão confirmadas, com o elenco que disputará Série A, Baianão, Copa do Brasil e pré-Libertadores já começando a se desenhar.

Apesar das movimentações nos bastidores, o Bahia ainda não confirmou nenhuma contratação para 2026, mas já tomou decisões importantes que impactam diretamente a formação do grupo para o próximo ano.

Quem fica

Foram apenas duas renovações, mas ambas de muito peso. Por um lado, Ronaldo se mantém no gol do Bahia, que dominou na maior parte da temporada com a descida e posterior saída de Marcos Felipe.

Junto a ele, renovou o contrato Everton Ribeiro, capitão do time que seguirá no Bahia até o final de 2026. O zagueiro David Duarte, por sua vez, estendeu o contrato até o final de 2027, passando mais duas temporadas no Tricolor de Aço.

Quem vai embora

No entanto, alguns nomes já têm saída definida do elenco. O primeiro deles é Danilo Fernandes, goleiro que viveu com o Bahia todo o processo de rebaixamento, acesso e retorno à Libertadores desde que chegou ao clube em julho de 2021.

Anunciando sua aposentadoria no final de 2025, Danilo se despediu da torcida e do clube no último jogo do Bahia na Fonte Nova na temporada, contra o Sport, em meio a aplausos de time, equipe e torcedores.

Na mesma data, o lateral-direito Santiago Arias já começou a tirar fotos de despedida, com contrato que termina em dezembro de 2025 e não será renovado.

Por último, o Bahia conta com a saída de Tiago, jogador que se destacou neste ano. Vindo da base, o Pivete de Aço teve diversas oportunidades no clube principal, chegando a ser peça essencial na Copa do Nordeste. Agora, está encaminhado para o Orlando City, clube estadunidense.