MERCADO AGITADO
Morisco e Jacy: o que se sabe sobre 'busca' do Bahia por destaques do Coritiba
Atletas tiveram seus nomes ligados ao Esquadrão
Por Téo Mazzoni
Mesmo antes da abertura oficial da janela de transferências do futebol brasileiro, prevista para o período entre 5 de janeiro e 3 de março, o mercado já começa a se movimentar nos bastidores. Nesse cenário, o Bahia teve seu nome associado a dois jogadores do Coritiba que se destacaram na campanha do título da Série B e do acesso à elite do Brasileirão: o zagueiro Jacy e o goleiro Pedro Morisco.
Apesar das especulações envolvendo o defensor, o Portal A TARDE apurou que o Tricolor de Aço não fez qualquer contato com o Coritiba para discutir uma possível contratação de Jacy. O jogador, de 28 anos, tem contrato com o clube paranaense até o final de 2028.
Leia Também:
Por outro lado, houve uma consulta do Bahia ao Coxa, mas com outro foco. Segundo a apuração do Portal A TARDE, o clube buscou informações sobre a situação do goleiro Pedro Morisco. O contato, porém, teve caráter apenas informativo e não avançou para negociações. O arqueiro tem vínculo com o Coritiba até dezembro de 2027.
Assim, mesmo com o nome do Bahia circulando no mercado da bola antes da abertura oficial da janela, a movimentação envolvendo atletas do Coritiba se limitou, até o momento, a uma sondagem pontual, sem propostas ou tratativas formais.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes