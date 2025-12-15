Morisco e Jacy: o que se sabe sobre 'busca' do Bahia por destaques do Coritiba

Bahia mira Morisco e Jacy? Veja o que se sabe sobre o caso - Foto: Divulgação / Coritiba

Mesmo antes da abertura oficial da janela de transferências do futebol brasileiro, prevista para o período entre 5 de janeiro e 3 de março, o mercado já começa a se movimentar nos bastidores. Nesse cenário, o Bahia teve seu nome associado a dois jogadores do Coritiba que se destacaram na campanha do título da Série B e do acesso à elite do Brasileirão: o zagueiro Jacy e o goleiro Pedro Morisco.

Apesar das especulações envolvendo o defensor, o Portal A TARDE apurou que o Tricolor de Aço não fez qualquer contato com o Coritiba para discutir uma possível contratação de Jacy. O jogador, de 28 anos, tem contrato com o clube paranaense até o final de 2028.

Por outro lado, houve uma consulta do Bahia ao Coxa, mas com outro foco. Segundo a apuração do Portal A TARDE, o clube buscou informações sobre a situação do goleiro Pedro Morisco. O contato, porém, teve caráter apenas informativo e não avançou para negociações. O arqueiro tem vínculo com o Coritiba até dezembro de 2027.

Assim, mesmo com o nome do Bahia circulando no mercado da bola antes da abertura oficial da janela, a movimentação envolvendo atletas do Coritiba se limitou, até o momento, a uma sondagem pontual, sem propostas ou tratativas formais.