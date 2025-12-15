Ex-joia da base do Bahia é anunciada por clube de Guilherme Bellintani

O lateral-direito de 22 anos, com passagem pela Seleção Sub-20, assinou com o clube paranaense ligado a Guilherme Bellintani - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

O lateral-direito André Dhominique é o novo reforço do Londrina. Revelado nas categorias de base do Bahia, o Pivete de Aço assinou contrato até o final de 2027 com o clube paranaense, que integra a rede multiclubes liderada pelo ex-presidente do Esquadrão, Guilherme Bellintani. O anúncio foi feito neste sábado, 13, nas redes socias.

Veja:

Aos 22 anos, André sempre foi visto como uma das principais joias da base tricolor. Promovido ao elenco profissional em 2022, o jogador despertou grande expectativa da torcida e foi titular em 20 partidas na campanha que garantiu o acesso do Bahia da Série B para a Série A naquela temporada.

André comemorando o acesso do Bahia após ser titular no jogo que garantiu o retorno à Série A | Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

No ano seguinte, porém, quando a torcida azul, vermelha e branca acreditava que o lateral assumiria definitivamente a posição — já em 2023, primeiro ano do clube sob a gestão do Grupo City —, André não conseguiu se firmar. Sem convencer, acabou emprestado ao Estrela Amadora, de Portugal.

A passagem pelo futebol europeu foi marcada por uma grave lesão. No Velho Continente, o defensor sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia, o que exigiu um longo período de recuperação. Por conta da contusão, disputou apenas uma partida pelo Estrela Amadora e, em 2024, retornou ao Bahia para dar sequência ao tratamento.

Já em 2025, fora dos planos do Tricolor de Aço para a temporada, André Dhominique passou a treinar separado do restante do elenco. Ao todo, entre 2022 e 2024, o lateral-direito disputou 37 jogos pela equipe principal do Bahia.

André acumula convocações para as categorias de base da seleção brasileira. Em 2023, participou do Campeonato Sul-Americano Sub-20 e da Copa do Mundo da categoria no mesmo ano.