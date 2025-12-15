Menu
HOME > ESPORTES
MERCADO DA BOLA

Ex-joia da base do Bahia é anunciada por clube de Guilherme Bellintani

Fora dos planos do Esquadrão, lateral-direito fecha contrato com o Londrina

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

15/12/2025 - 7:37 h
O lateral-direito de 22 anos, com passagem pela Seleção Sub-20, assinou com o clube paranaense ligado a Guilherme Bellintani
-

O lateral-direito André Dhominique é o novo reforço do Londrina. Revelado nas categorias de base do Bahia, o Pivete de Aço assinou contrato até o final de 2027 com o clube paranaense, que integra a rede multiclubes liderada pelo ex-presidente do Esquadrão, Guilherme Bellintani. O anúncio foi feito neste sábado, 13, nas redes socias.

Veja:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Londrina Esporte Clube (@londrinaec)

Aos 22 anos, André sempre foi visto como uma das principais joias da base tricolor. Promovido ao elenco profissional em 2022, o jogador despertou grande expectativa da torcida e foi titular em 20 partidas na campanha que garantiu o acesso do Bahia da Série B para a Série A naquela temporada.

André comemorando o acesso do Bahia após ser titular no jogo que garantiu o retorno à Série A
André comemorando o acesso do Bahia após ser titular no jogo que garantiu o retorno à Série A | Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

No ano seguinte, porém, quando a torcida azul, vermelha e branca acreditava que o lateral assumiria definitivamente a posição — já em 2023, primeiro ano do clube sob a gestão do Grupo City —, André não conseguiu se firmar. Sem convencer, acabou emprestado ao Estrela Amadora, de Portugal.

Baianão 2026: Confira calendário de dupla Ba-Vi
Faltam 4 vagas: veja lista de clubes confirmados na Libertadores 2026
Ex-Bahia tem mala cheia de camisas de times brasileiros furtada

A passagem pelo futebol europeu foi marcada por uma grave lesão. No Velho Continente, o defensor sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia, o que exigiu um longo período de recuperação. Por conta da contusão, disputou apenas uma partida pelo Estrela Amadora e, em 2024, retornou ao Bahia para dar sequência ao tratamento.

Já em 2025, fora dos planos do Tricolor de Aço para a temporada, André Dhominique passou a treinar separado do restante do elenco. Ao todo, entre 2022 e 2024, o lateral-direito disputou 37 jogos pela equipe principal do Bahia.

André acumula convocações para as categorias de base da seleção brasileira. Em 2023, participou do Campeonato Sul-Americano Sub-20 e da Copa do Mundo da categoria no mesmo ano.

André Dhominique Bahia Futebol Londrina mercado da bola

x