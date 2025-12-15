Bahia se livra de uma das maiores altitudes da pré-Libertadores; veja

Com a vaga direta do Cusco FC, Esquadrão evita um dos piores desafios de altitude - Foto: Reprodução

Classificado para a fase preliminar da Copa Libertadores de 2026, o Bahia — e toda a sua torcida — aguarda com expectativa o sorteio desta quinta-feira, 18, que definirá qual clube estará no caminho do Tricolor de Aço na segunda etapa da chamada “Glória Eterna”. O regulamento da pré-Libertadores é dividido em três fases eliminatórias.

Ao todo, 19 clubes disputarão a etapa classificatória em busca de quatro vagas na fase de grupos. Embora o Bahia ainda não conheça seu adversário e nem todos os participantes desta fase estejam definidos, há um motivo para comemoração. O Cusco FC, do Peru, venceu o Sporting Cristal e garantiu classificação direta para a fase de grupos da competição.

Mas por que o Bahia e sua torcida celebram a ausência do modesto clube peruano, fundado apenas em 2009? A explicação está no estádio onde a equipe manda seus jogos. O Inca Garcilaso de la Vega, localizado em Cusco, no Peru, está a 3.350 metros acima do nível do mar e figura entre os estádios de futebol de maior altitude do mundo.

Com a vaga direta do Cusco FC na fase de grupos — o que empurrou o Sporting Cristal para a fase preliminar —, o Bahia passa a lidar com um adversário a menos que atua em condições extremas de altitude.

Ainda assim, o Esquadrão não está totalmente livre desse desafio. Restam definições envolvendo vagas do Equador e da Bolívia, que podem ser ocupadas por LDU, The Strongest ou Potosí. Esses clubes mandam seus jogos em cidades situadas a 2.850, 3.637 e 3.960 metros acima do nível do mar, respectivamente.

Veja como está o cenário dos clubes na pré-Libertadores: