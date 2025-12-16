Menu
CLASSIFICAÇÃO PARA SUL-AMERICANA

Vitória tem chances de Sula? Final da Copa do Brasil define cenário

Primeiro jogo da decisão acontece nesta quarta-feira, 17

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

16/12/2025 - 10:34 h
Entenda por que o Vitória não se classifica para a Sul-Americana em 2026
Entenda por que o Vitória não se classifica para a Sul-Americana em 2026 -

Com a aproximação do jogo de ida da final da Copa do Brasil, a torcida rubro-negra vive a expectativa — e a dúvida — sobre a possibilidade de o Vitória conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026.

A decisão da Copa do Brasil será disputada entre Corinthians e Vasco, em jogos de ida e volta. A primeira partida acontece nesta quarta-feira, 17, às 21h30. No Campeonato Brasileiro, os finalistas encerraram a competição na décima terceira e décima quarta posições, respectivamente.

Corinthians campeão

Caso o título fique com o clube paulista, o Corinthians garante vaga direta na Copa Libertadores. O Vasco, por sua vez, permanece classificado para a Copa Sul-Americana por meio do Campeonato Brasileiro.

Imagem ilustrativa da imagem Vitória tem chances de Sula? Final da Copa do Brasil define cenário
| Foto: Copa Betano do Brasil/ Divulgação

Vasco campeão

Se a taça for conquistada pelo Vasco, o clube carioca assegura vaga na Copa Libertadores, enquanto o Corinthians mantém sua classificação para a Copa Sul-Americana via Brasileirão.

Imagem ilustrativa da imagem Vitória tem chances de Sula? Final da Copa do Brasil define cenário
| Foto: Matheus Lima/Vasco

Conclusão

Em nenhum dos cenários o Vitória herda uma vaga. Assim, independentemente do campeão da Copa do Brasil, o rubro-negro baiano não consegue se classificar para a competição continental.

Tags:

classificação copa do brasil copa sul-americana corinthians futebol brasileiro vasco

x