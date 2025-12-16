The Best 2025: Fifa anuncia vencedores nesta terça-feira

Fifa revela vencedores do The Best nesta terça-feira, 16 - Foto: VALERIANO DI DOMENICO / POOL / AFP

A Fifa realiza nesta terça-feira, 16, em Doha, no Catar, a cerimônia do prêmio The Best, que chega à sua décima edição. O evento está marcado para as 14h, e acontece na véspera da final da Copa Intercontinental de 2025. Ao longo da solenidade, serão anunciados os vencedores das principais categorias individuais do futebol mundial.

Ao todo, dez prêmios serão entregues, incluindo os troféus de melhor jogador e melhor jogadora do mundo, melhores treinador e treinadora, melhor goleiro e melhor goleira, além do Prêmio Puskás, Prêmio Marta, Fifa Fan Award e Troféu Fair Play. A transmissão ao vivo será feita pela plataforma Fifa+.

Diferentemente da Bola de Ouro, cuja votação é exclusiva de jornalistas, o The Best reúne quatro grupos de eleitores: capitães e técnicos das seleções nacionais masculinas e femininas, jornalistas dos países filiados à Fifa e torcedores de todo o mundo. Segundo a entidade, mais de 16 milhões de votos foram computados até o encerramento da votação, no dia 28 de novembro.

O período avaliado considera o desempenho de atletas e treinadores entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025, correspondente à temporada 2024/25. Cada eleitor indica três nomes por categoria, com pontuação atribuída de acordo com a posição no voto. Posteriormente, os resultados são ranqueados dentro de cada grupo de eleitores, com nova distribuição de pontos, e a soma final define os vencedores.

Criado em 2016, o The Best marcou o fim da unificação do prêmio de melhor jogador do mundo com a Bola de Ouro, que ocorreu entre 2010 e 2015. Antes disso, a Fifa já concedia o troféu de melhor jogador desde 1991 e o de melhor jogadora desde 2001, em formatos distintos.

Entre os homens, o Brasil conta com apenas um representante na disputa pelo prêmio principal: o atacante Raphinha, do Barcelona, que figura entre os 11 finalistas. O francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, vencedor da última Bola de Ouro, também está entre os indicados. Na categoria de melhor goleiro, o brasileiro Alisson, do Liverpool, concorre com outros sete atletas.

No futebol feminino, a lista final reúne 17 jogadoras, sem brasileiras entre as candidatas ao prêmio de melhor jogadora do mundo. Clubes como Barcelona, Chelsea, Arsenal e Lyon concentram a maioria das atletas indicadas.

Apesar disso, o Brasil tem presença significativa em outras categorias. Ao todo, 11 brasileiros concorrem a vagas na seleção masculina da temporada, incluindo nomes como Alisson, Thiago Silva, Marquinhos e Raphinha. Dois atletas disputam o Prêmio Puskás: Alerrandro, do Vitória, e Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns. No futebol feminino, seis brasileiras aparecem entre as indicadas à seleção da temporada, e Marta também concorre ao prêmio que leva seu nome, destinado ao gol mais bonito do ano.