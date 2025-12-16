Bahia no Pote 1: veja os possíveis adversários na pré-Libertadores

Bahia fica no Pote 1 da pré-Libertadores e mapeia possíveis adversários - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia está confirmado no Pote 1 da fase preliminar da Copa Libertadores de 2026. Nesta segunda-feira, 15, a Conmebol divulgou o ranking atualizado para a próxima temporada, e o Esquadrão aparece na sexagésima terceira posição, o que o garante entre os “cabeças de chave”. Com a definição dos potes, já é possível traçar o caminho do clube na segunda fase da competição continental.

Por estar no Pote 1, o Tricolor de Aço não poderá enfrentar, na segunda fase preliminar, adversários do mesmo grupo. Dessa forma, o Bahia não corre o risco de ser sorteado contra Botafogo, Sporting Cristal (PER), Guaraní (PAR), Independiente Medellín (COL), Argentinos Jrs (ARG), Deportivo Tolima (COL) e Huachipato (CHI).

No entanto, engana-se o torcedor que acredita que, por estar no Pote 1, o clube escapou de adversários perigosos na pré-Libertadores. Na segunda fase, o Bahia pode encarar duas equipes equatorianas tradicionais e também enfrentar o desafio da temida altitude boliviana. No Equador, inclusive, o Esquadrão corre o risco de atuar em grandes altitudes.

Os possíveis adversários do Bahia na pré-Libertadores são: Barcelona ou LDU (EQU), Liverpool (URU), Carabobo (VEN), O’Higgins (CHI), Blooming, Potosí ou The Strongest (BOL), além dos classificados da Fase 1 I, Fase 1 II e Fase 1 III.

Confira a lista de possíveis adversários:

Barcelona ou LDU (vaga definida via Campeonato Equatoriano)

Liverpool

Carabobo

O’Higgins

Blooming, Potosí ou The Strongest (vaga definida via Copa da Bolívia)

Fase 1 I

Fase 1 II

Fase 1 III

As principais indefinições, portanto, envolvem justamente os rivais considerados mais difíceis. No Equador, Barcelona e LDU disputam quem garante vaga direta na fase de grupos e quem precisará passar pela fase preliminar da Libertadores. A LDU, por exemplo, manda seus jogos em Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar.

Já na Bolívia, o maior desafio é a altitude. No caso do Blooming, não há grande preocupação, já que o clube joga a apenas 428 metros acima do nível do mar. Porém, o cenário muda caso o adversário seja o Potosí ou o The Strongest, ambos conhecidos por mandarem seus jogos em condições extremas.

O The Strongest, velho conhecido do Bahia, atua no estádio Hernando Siles, em La Paz, a 3.637 metros de altitude. Já o Potosí manda suas partidas no estádio Víctor Agustín Ugarte, a impressionantes 3.960 metros acima do nível do mar, uma das maiores altitudes do futebol mundial.

Quando será o sorteio da pré-Libertadores?

O sorteio das fases preliminares da Libertadores 2026 será realizado no dia 18 de dezembro, às 12h, na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

