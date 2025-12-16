Menu
HOMENAGEM

Chapecoense homenageia Atlético Nacional às vésperas de data histórica

Clube lançou uniforme que homenageia o rival no qual disputaria final da Sul-Americana em 2016

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

16/12/2025 - 8:16 h
Imagem ilustrativa da imagem Chapecoense homenageia Atlético Nacional às vésperas de data histórica

Às vésperas de completar 10 anos do acidente que marcou a história da Chapecoense , o clube lançou nesta segunda-feira, 15, seu uniforme principal para a temporada de 2026 , em homenagem às vítimas e ao clube com quem disputaria a final da Copa Sul-Americana em 2016.

Imagem ilustrativa da imagem Chapecoense homenageia Atlético Nacional às vésperas de data histórica

O uniforme consiste em listras verticais em verde e branco. A ideia do design é recriar o uniforme da equipe colombiana, o qual a Chapecoense enfrentaria na final do continental em 2016, partida que foi cancelada devido ao acidente.

O anúncio do uniforme foi divulgado pelo clube, sendo o zagueiro Neto, sobrevivente do acidente aéreo, o modelo usado nas filmagens. Ele ressaltou o gesto do clube colombiano que, na ocasião, abriu mão do título da competição e o cedeu para a equipe catarinense.

Imagem ilustrativa da imagem Chapecoense homenageia Atlético Nacional às vésperas de data histórica

A camisa contém detalhes com a frase “Para sempre lembrados”, que virou jargão dentro do clube após o acidente. A camisa já se encontra à venda no site da Chapecoense pelo valor de R$ 359,90."

Tags:

Acidente aéreo chapecoense copa sul-americana Homenagem Neto uniforme

x