Tragédia com avião da Chapecoense completa 9 anos

- Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP

O acidente envolvendo o avião que transportava a delegação da Chapecoense com destino a Madellín, na Colômbia, completou nove anos. A tragédia, ocorrida em 29 de novembro de 2016, matou 71 das 77 pessoas a bordo.

Entre as vítimas estavam jogadores, membros da comissão técnica, jornalistas e tripulantes. Na ocasião, o time disputaria a primeira final continental de sua história, pela Copa Sul-Americana. Em reconhecimento ao episódio, a equipe levou a taça da competição.

Neste sábado, 29, o clube preparou uma programação especial para celebrar a memória. Das 13h às 22h, a Arena Condá, em Santa Catarina, estará aberta para que torcedores e moradores prestem homenagens às vítimas.

Sobreviventes

Das 77 pessoas a bordo na aeronave, apenas seis sobreviveram. Entre os jogadores, apenas Alan Ruschel conseguiu continuar jogando e retornou aos gramados um ano após a tragédia, participando da campanha histórica que classificou o clube para a Libertadores. Depois defendeu Goiás, América-MG, Londrina e hoje atua pelo Juventude.

Os outros atletas sobreviventes foram Jakson Follmann, que teve uma das pernas amputadas, e Neto, que chegou a voltar a jogar, mas as dores o impediram de continuar. Hoje, ambos atuam como palestrantes e estão presentes nas redes sociais.

O narrador esportivo Rafael Henzel sobreviveu ao acidente, mas morreu em março de 2019, ao sofrer um infarto fulminante durante uma partida de futebol com os amigos.

Entre os tripulantes, dois sobreviveram. Erwin Tumiri voltou a escapar da morte em 2021, quando o ônibus em que viajava se envolveu em um grave acidente na Bolívia. Já Ximena Suárez, única mulher sobrevivente, retomou a carreira aérea em 2019.

Família de ex-Vitória morto em acidente da Chape receberá indenização

A família do ex-técnico da dupla Ba-Vi, Caio Júnior, vítima do acidente aéreo, venceu uma disputa judicial contra o Chapecoense e receberá indenização do clube catarinense por danos morais e materiais.

O processo segue em segredo de justiça no Tribunal Superior do Trabalho (TST), após recurso movido por familiares do ex-treinador, que passou pelo Vitória em 2013 e pelo Bahia em 2012.

Cineasta morto em avião fez documentário sobre acidente da Chapecoense

O cineasta, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, que morreu na queda de um avião de pequeno porte no Pantanal, na noite de terça-feira, 23, tinha entre o seu currículo cinematográfico a direção da série Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia.

O documentário foi lançado em 2022 e se debruçava sobre o acidente aéreo que vitimou quase todo o time da Chapecoense em 2016. A série está disponível no streaming do HBO Max