Athletico-PR, Chapecoense e Remo sobem e Coritiba é campeão

Athletico-PR, Chapecoense e Remo cumpriram o objetivo e estão finalmente de volta à elite do futebol brasileiro. Na última rodada da Série B, marcada por oito jogos simultâneos e dramaticidade até o fim, o Coritiba confirmou o acesso já garantido e ainda levantou o troféu, se tornando tricampeão e maior vencedor da história da segunda divisão.

O título do Coxa foi consolidado com a vitória por 2 a 1 sobre o Amazonas, fora de casa. Sebastián Gómez e Iury Castilho marcaram no primeiro tempo, enquanto Luan Silva descontou na etapa final, mas não impediu o time paranaense de fechar o campeonato com 68 pontos e evitar que o rival Athletico ameaçasse a taça.

Mesmo sem o título, a Arena da Baixada viveu noite de festa. O Athletico-PR derrotou o América-MG por 1 a 0, gol de João Cruz no fim do primeiro tempo, e selou o retorno imediato à Série A após o rebaixamento da temporada passada, conquistando o vice-campeonato com 65 pontos.

Também garantida na elite está a Chapecoense, que venceu o Atlético-GO por 1 a 0 e fechou em terceiro lugar, com 62 pontos. Walter Clar converteu pênalti nos acréscimos do primeiro tempo e assegurou o retorno da Chape à primeira divisão.

A campanha do Remo, porém, foi a que mais chamou atenção. Fora da Série A desde 1994, o clube paraense venceu o confronto direto com o Goiás no Mangueirão por 3 a 1, de virada, e fechou o G4, também com 62 pontos. Willean Lepo abriu o placar para o esmeraldino, mas Pedro Rocha e João Pedro, duas vezes, comandaram a virada histórica dos azulinos.

O Goiás, com 61 pontos, acabou ultrapassado por Chapecoense e Remo. O mesmo aconteceu com o Criciúma, que sofreu com um jogador a menos contra o Cuiabá e foi derrotado por 1 a 0, gol de David Miguel.

Rebaixados

Três times já estavam confirmados na Série C - Paysandu, Volta Redonda e Amazonas. A última vaga do Z4 envolvia uma disputa direta entre três equipes, e quem caiu foi a Ferroviária. O time paulista perdeu por 2 a 1 para o Operário, de virada, e terminou em 17º, com 40 pontos.

Athletic e Botafogo-SP conseguiram se salvar. O time mineiro venceu o Paysandu por 2 a 1, enquanto a equipe de Ribeirão Preto empatou sem gols com o Avaí.