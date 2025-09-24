Menu
OBRAS

Cineasta morto em avião fez documentário sobre acidente da Chapecoense

A série está disponível no streaming do HBO Max e chegou a ser indicada ao Emmy

Carla Melo

Por Carla Melo

24/09/2025 - 12:37 h
Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz morreu em queda de avião
Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz morreu em queda de avião -

O cineasta, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, que morreu na queda de um avião de pequeno porte no Pantanal, na noite de terça-feira, 23, tinha entre o seu currículo cinematográfico a direção da série Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia.

O documentário foi lançado em 2022 e se debruçava sobre o acidente aéreo que vitimou quase todo o time da Chapecoense em 2016. A série está disponível no streaming do HBO Max e chegou a ser indicada ao Emmy Internacional, maior prêmio atribuído a programas e profissionais de televisão.

Luiz Fernando Ferraz era um diretor especializado em projetos de documentário e não-ficção. Ele atuava como sócio da Olé Produções desde 2007.

Cineastas e maior arquiteto do mundo: quem são as vítimas da queda de avião
Acidente de avião deixa quatro pessoas mortas no Pantanal

Em nota, a produtora lamentou o falecimento do cineasta. "A família lamenta profundamente o ocorrido e agradece as inúmeras mensagens de carinho e solidariedade recebidas neste momento de dor", escreveu.

Além de Luiz Ferraz, o também cineasta Rubens Crispim Jr, da produtora Poseídos, o renomado arquiteto chinês Kongjian Yu, criador do conceito das "cidades-esponja", e o piloto e proprietário da aeronave, Marcelo Pereira de Barros, morreram no acidente. Saiba quem eram na matéria.

As causas da tragédia ainda estão sendo apuradas pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

x