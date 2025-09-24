Cineastas e maior arquiteto do mundo: quem são as vítimas da queda de avião

Vítimas estavam em avião que caiu no Pantanal - Foto: Reprodução

Dois cineastas brasileiros e um dos melhores arquitetos do mundo estão entre as vítimas de uma queda de avião no Pantanal sul-mato-grossense. O acidente ocorreu na região rural de Aquidauana, dentro da Fazenda Barra Mansa, na noite de terça-feira, 23.

No avião estavam o arquiteto chinês Kongjian Yu, reconhecido mundialmente por seus projetos urbanísticos, considerado um dos maiores arquitetos do mundo, e os cineastas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr.

A aeronave de pequeno porte era pilotada por Marcelo Pereira de Barros, também morto no acidente. Ele era o proprietário do avião. As causas da tragédia ainda estão sendo apuradas pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

As quatro vítimas da queda do avião

Marcelo Pereira de Barros, piloto e proprietário da aeronave;

Kongjian Yu, chinês considerado um dos maiores arquitetos do mundo;

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta documentarista;

Rubens Crispim Jr., diretor e documentarista.

Um dos maiores arquitetos do mundo

A presença de Kongjian Yu no Brasil se devia à Bienal de Arquitetura. Além do evento em São Paulo, ele seguiria em viagem pelo Pantanal para conhecer a região.

Yu, que era professor na Universidade de Pequim e doutor pela Universidade Harvard, revolucionou a arquitetura paisagística com o conceito de “cidades-esponja”, modelo urbanístico adotado em dezenas de municípios chineses para lidar com grandes volumes de chuva e prevenir enchentes.

Renomados cineastas brasileiros

Também estavam na aeronave dois nomes de destaque do cinema documental brasileiro. Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz dirigiu produções exibidas em canais como HBO e Arte1, incluindo a série Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia, indicada ao Emmy Internacional.

Já Rubens Crispim Jr., formado pela ECA-USP, construiu carreira em produtoras independentes e trabalhou com canais como National Geographic, Discovery e TV Cultura. Nos últimos anos, coordenou o setor audiovisual da Amigos da Arte e documentou exposições da Pinacoteca de São Paulo.