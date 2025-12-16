Menu
HOME > ESPORTES
PÓS-REBAIXAMENTO

Técnico campeão no Vitória pode comandar rival no Nordeste em 2026

Treinador soma títulos recentes e dois acessos à Série A

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

16/12/2025 - 8:08 h
Campeão pelo Vitória, técnici fica perto de assumir o Sport
O treinador Léo Condé está “apalavrado” para assumir o comando técnico do Sport em 2026. Ao menos, é o que garante o novo presidente eleito do Leão de Recife, Matheus Souto Maior. Nesta segunda-feira, 15, logo após a realização do pleito que confirmou o resultado da eleição, o dirigente adiantou o planejamento da próxima temporada.

Sport vai jogar a Série B de 2026
Campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024 pelo Vitória, Léo Condé foi o nome escolhido para comandar o Sport após o rebaixamento do clube. A expectativa é que o treinador já esteja em Recife nesta sexta-feira, 19, data da posse de Matheus Souto Maior como presidente rubro-negro.

Não está tudo certo ainda, mas eu diria que a gente tem um bom caminho andado
Matheus Souto Maior - presidente eleito do Sport

CBF confirma fim do G-6 e divulga tabela básica do Brasileirão 2026
Hora de avaliar! Vitória lança pesquisa de satisfação para a torcida
Confira tabela detalhada do Vitória na Copa SP de Futebol Júnior

“Faltam alguns detalhes que só poderiam ser tratados quando terminasse a eleição. Mas agora vamos pra cima e tentar fechar o mais rápido possível”, revelou o novo mandatário do Sport.

Aos 47 anos, Léo Condé soma dois acessos recentes à Série A do Campeonato Brasileiro: em 2023, no comando do Vitória, e em 2024, à frente do Ceará. O técnico também acumula passagens por clubes como Tupi-MG, Caldense, Sampaio Corrêa, Bragantino, Goiás, CRB, Paysandu, Botafogo-SP e Novorizontino.

Reencontro com o Vitória?

Apesar de não estarem mais na mesma divisão do Campeonato Brasileiro, Sport e Vitória ainda podem se enfrentar na Copa do Nordeste de 2026, o que promoveria um reencontro de Léo Condé com o Leão da Barra. Em 2025, as equipes se enfrentaram duas vezes enquanto o treinador estava à frente do Ceará.

Futebol Léo Condé mercado da bola sport vitória

x