HOME > ESPORTES
NOVO TÉCNICO NA RAPOSA

Tite é o novo técnico do Cruzeiro para 2026

Técnico assume a equipe celeste após 1 ano e 2 meses sem clube

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

16/12/2025 - 10:16 h | Atualizada em 16/12/2025 - 10:32
Treinador vai substituir Leonardo Jardim
Treinador vai substituir Leonardo Jardim

O Cruzeiro anunciou Tite como seu mais novo técnico para a temporada de 2026 . Ele chega para substituir Leonardo Jardim, que deixou o cargo nesta segunda-feira, 15 .

Tite é o novo técnico do Cruzeiro para 2026
| Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Com contrato até o final de 2026, a previsão é que ele chegue nos próximos dias em Belo Horizonte para a apresentação. O Cruzeiro tem estreia marcada no Campeonato Mineiro no dia 10 de janeiro, enfrentando a equipe do Pouso Alegre, no Mineirão. Já no Campeonato Brasileiro, a Raposa estreia contra o Botafogo, fora de casa.

O técnico Tite não atua desde setembro de 2024 , quando foi desligado da equipe do Flamengo. Em abril, chegou a um acordo verbal com o Corinthians, mas desistiu de assumir a equipe por motivos de crise de ansiedade.

Imagem ilustrativa da imagem Tite é o novo técnico do Cruzeiro para 2026

Esta é a segunda passagem do treinador pelo futebol mineiro. Em 2005, ele comandou o Atlético Mineiro, deixando uma equipe encaminhada para o rebaixamento daquele ano.

x