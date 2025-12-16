Tite é o novo técnico do Cruzeiro para 2026

Treinador vai substituir Leonardo Jardim - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O Cruzeiro anunciou Tite como seu mais novo técnico para a temporada de 2026 . Ele chega para substituir Leonardo Jardim, que deixou o cargo nesta segunda-feira, 15 .

| Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Com contrato até o final de 2026, a previsão é que ele chegue nos próximos dias em Belo Horizonte para a apresentação. O Cruzeiro tem estreia marcada no Campeonato Mineiro no dia 10 de janeiro, enfrentando a equipe do Pouso Alegre, no Mineirão. Já no Campeonato Brasileiro, a Raposa estreia contra o Botafogo, fora de casa.

O técnico Tite não atua desde setembro de 2024 , quando foi desligado da equipe do Flamengo. Em abril, chegou a um acordo verbal com o Corinthians, mas desistiu de assumir a equipe por motivos de crise de ansiedade.