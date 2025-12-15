Leo Jardim decide deixar o Cruzeiro após eliminação na Copa do Brasil

Leonardo Jardim não fica no Cruzeiro em 2026 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Cruzeiro já trabalha nos bastidores com a perspectiva de mudança no comando técnico para a temporada de 2026. A diretoria mineira passou a monitorar o mercado nos últimos dias e tem avaliado nomes que agradam internamente, entre eles Artur Jorge e, mais recentemente, Tite, que está livre desde a saída do Flamengo, no ano passado.

A movimentação ocorre diante da decisão de Leonardo Jardim de não permanecer à beira do campo a partir de 2026. Embora o anúncio oficial só deva ocorrer a partir desta segunda-feira, 15, a escolha do treinador português foi tomada há alguns dias e já é de conhecimento de funcionários e parte do elenco, de acordo com o ge. Jardim, no entanto, tratou do assunto apenas internamente, optando por evitar o tema publicamente para manter o foco da equipe na disputa da Copa do Brasil.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nesta segunda-feira, o Cruzeiro terá uma reunião com Leonardo Jardim para alinhar os termos da saída. O encontro contará com a presença de Pedro Lourenço e Pedro Junio, presidente e vice-presidente da SAF, e deve selar o desfecho do vínculo, mesmo com o técnico tendo contrato até o fim do próximo ano. A decisão partiu do próprio treinador, que manifestou o desejo de não seguir trabalhando à beira do campo a partir de 2026.

No domingo pela manhã, Jardim também se reuniu com o empresário Paulo Pitombeira, intermediário da chegada do português ao futebol brasileiro, no hotel onde a delegação do Cruzeiro estava concentrada. A conversa foi longa e gerou a expectativa de uma possível mudança de cenário caso o clube conquistasse a Copa do Brasil, o que acabou não se confirmando.

Com a saída considerada um caminho natural, a cúpula celeste intensificou o mapeamento de possíveis substitutos. Embora ainda não tenha aberto negociações formais, o nome de Tite ganhou força nos bastidores. O treinador anunciou recentemente o retorno ao mercado, após um período de pausa na carreira, e seu estafe vê com bons olhos a possibilidade de um acerto com o Cruzeiro.

A tendência é que Pedro Lourenço, Pedro Junio e Joaquim Pinto, diretor executivo do clube, avancem nas conversas pelo novo comandante ainda nesta semana. A diretoria tenta equilibrar cautela e planejamento, mas há preocupação de que uma indefinição prolongada possa comprometer a organização da temporada de 2026.

Mesmo com a possibilidade de saída, Leonardo Jardim vinha participando do planejamento do clube. Nos últimos dias, o Cruzeiro acertou a chegada do atacante Néiser Villarreal e já tem encaminhada, para janeiro, a contratação do goleiro Matheus Cunha, ex-Flamengo.