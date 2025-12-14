Corinthians bate Cruzeiro e vai para a final da Copa do Brasil

Corinthians vence Cruzeiro e vai para a final da Copa do Brasil - Foto: Gustavo Aleixo | Cruzeiro

O primeiro finalista da Copa do Brasil 2025 foi definido com o Corinthians vencendo o Cruzeiro nos pênaltis neste domingo, 14. Com nove pênaltis batidos somados entre as duas equipes, o time paulista se sobressaiu com destaque do goleiro Hugo Souza, que defendeu duas cobranças.

Com a bola rolando, o clube paulista se viu dominado pelo Cruzeiro nos primeiros momentos, e, aos 40 minutos do primeiro tempo o placar foi aberto com o gol de Arroyo, que saiu do banco de reservas e marcou de cabeça com assistência de Christian, empatando o jogo no agregado em 1 a 1.

Após o primeiro tempo ser encerrado, o clube paulista tentou buscar o resultado, porém, em uma jogada de contra-ataque que começou com Kaio Jorge, o artilheiro do Brasileirão 2025, avançando e passando a bola para Arroyo marcar novamente aos quatro minutos do segundo tempo.

Para dar uma pitada de emoção, o lance passou por revisão do VAR por possível impedimento, que não foi confirmado e o gol foi validado.

A resposta do Corinthians saiu seis minutos após o gol do clube mineiro, em um escanteio Garro jogou a bola na área, André Ramalho escorou para o meio onde o lateral Matheus Bidu finalizou para o gol.

Com o placar agregado de 2 a 2, o jogo seguiu até o final do tempo regular, que levou a semi-final para os pênaltis.

Pênaltis

Nas penalidades, o protagonismo passou para os goleiros, tanto Hugo Souza quanto Cássio fizeram grandes defesas, com o corinthiano defendendo as cobranças de Gabigol e Walace.

Cássio também fez sua parte defendendo a primeira cobrança feita por Yuri Alberto. Porém, na nona cobrança, o “Cria do Terrão” Breno Bidon marcou o gol e classificou o Corinthians para a final

Segunda semifinal

A segunda semifinal acontece neste domingo, 14, entre Vasco e Fluminense. O primeiro jogo terminou 2 a um para o cruzmaltino, com gols de Rayan e Vegetti, já tricolor carioca marcou com Kevin Serna.