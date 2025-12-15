Menu
NA DECISÃO

Copa do Brasil: Vasco vence o Flu e encara o Corinthians na final

Goleiro Léo Jardim defendeu duas cobranças e foi o nome da noite no Maracanã, que recebeu mais de 65 mil torcedores

Redação

Por Redação

15/12/2025 - 6:18 h
Em clássico emocionante no Maracanã, o Vasco garantiu sua vaga na final da Copa do Brasil ao superar o Fluminense nas penalidades
Em clássico emocionante no Maracanã, o Vasco garantiu sua vaga na final da Copa do Brasil ao superar o Fluminense nas penalidades

A noite deste domingo, 14, terminou em festa para o lado vascaíno no Maracanã. Diante de mais de 65 mil torcedores, o Vasco garantiu vaga na final da Copa do Brasil após vencer o Fluminense nos pênaltis, com Léo Jardim mais uma vez decisivo ao defender as cobranças de John Kennedy e Canobbio.

No tempo regulamentar, o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol contra de Paulo Henrique, resultado que igualou o confronto após a vitória cruz-maltina por 2 a 1 no jogo de ida. A decisão, então, foi para as penalidades, onde brilhou o goleiro vascaíno e selou a classificação para a terceira final de Copa do Brasil da história do clube.

Leia Também:

Bino Lopes vence e embola disputa no Tivoli Triple Crown Surf
Corinthians bate Cruzeiro e vai para a final da Copa do Brasil
Baianão 2026: Confira calendário de dupla Ba-Vi

Com a vaga assegurada, o Vasco agora se prepara para encarar o Corinthians na decisão do torneio. O primeiro jogo da final será disputado na próxima quarta-feira, 17, às 21h30, na Neo Química Arena, em Itaquera. Já a partida que definirá o campeão está marcada para o domingo, 21,seguinte, às 18h30, ainda sem local confirmado entre Maracanã e São Januário.

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

