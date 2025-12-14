Bino Lopes vence e embola disputa no Tivoli Triple Crown Surf

Bino Lopes e embolou disputa. - Foto: Orlando Rodrigues

Em uma disputa muito equilibrada, o campeão brasileiro de surfe profissional de 2015, Bino Lopes, venceu o ilheense Fabrício Bulhões e os surfistas de Morro de São Paulo Demi Brasil e Mauy Schimidt na decisão da segunda etapa do Tivoli Ecoresort Triple Crown Surf Praia do Forte 2025. A prova, finalizada na tarde deste domingo, 14, na Praia do Forte, em Mata de São João, contou com disputas em mais 11 categorias e também pontua para os rankings baianos da temporada.

Como Bulhões havia vencido a primeira etapa e Bino ficado em segundo lugar, os dois surfistas agora estão empatados no ranking, e a definição do supercampeão do circuito ficará para o próximo fim de semana. Bino finalizou a decisão com 13,40 pontos. Fabrício, que precisava de uma nota 6,66 para virar o jogo, chegou a executar um aéreo espetacular no minuto final, que poderia lhe render a vitória, mas não conseguiu finalizar a manobra com perfeição.

“Foi muito bom vencer mais um evento nesse lugar que eu amo. Consegui, nessa bateria final, pegar boas ondinhas e fazer notas na casa dos 6 e 7 pontos, e estou feliz com mais essa conquista”, celebra Bino Lopes. “Fabrício vinha em uma sequência de vitórias aqui, por isso eu sabia que essa bateria seria dura. Mas deu tudo certo para mim, e vamos ver na semana que vem”, comenta o campeão.

Bino Lopes empatou com Fabrício Bulhões na classificação geral. | Foto: Orlando Rodrigues

Feminino

Entre as mulheres, o destaque ficou com a jovem Samira Vitória, que venceu a segunda prova consecutiva com performances consistentes ao longo do evento. Isabela Maurício ficou com a segunda colocação, seguida por Elane Cavalcante e Petra Edelmann, em uma final marcada pelo alto nível técnico e pela crescente força do surfe feminino no litoral baiano.

Categorias de base

Outro grande nome da etapa foi Lucca Yamasaki, vencedor da Sub-18, que conquistou sua primeira vitória em uma etapa do Circuito Baiano e celebrou o resultado na Praia do Forte.

Lucca Yamasaki foi o vencedor da categoria Sub-18. | Foto: Orlando Rodrigues

“Foi uma vitória muito importante para mim, a primeira em uma etapa do circuito baiano, e por isso estou muito feliz. Quero agradecer demais ao Tivoli e à galera aqui do campeonato. Foi muito irado o evento e estou pronto para a terceira etapa”, afirmou o surfista, que superou Gonçalo de Brito, Felipe Guerreiro e Gabriel Leal na final da categoria.

A etapa também consagrou campeões em outras categorias de base, reforçando a diversidade e a força do circuito. Na Local, vitória de Felipe Guerreiro; Bernardo Bicalho venceu a Sub-16; Numa Liory foi o campeão da Sub-14; João Jesus levou a Sub-12; Gabriel Peixoto venceu a Sub-10; e Davi Manuel foi o destaque da Sub-8.

Veteranos

Entre os veteranos, Paulo Falcon ficou com o título da Legend 60+; Leandro Mendes venceu a Master 40+; Elson Vieira foi campeão da Pré-Master; e Takito Adachi conquistou o topo do pódio na Kahuna 50+, em mais um fim de semana de celebração do surfe baiano na Praia do Forte.

No próximo fim de semana, entre os dias 19 e 21, serão conhecidos todos os supercampeões do Tivoli Ecoresort Apresenta Triple Crown Surf Praia do Forte 2025, assim como os campeões estaduais da temporada 2025.

RESULTADOS 2ª ETAPA

Profissional

Bino Lopes Fabrício Bulhões Demi Brasil Mauy Schimidt

Feminino

Samira Vitória Isabela Mauricio Elane Cavalcante Petra Edelmann

Sub-18

Lucca Yamasaki Goncalo de Brito Felipe Guerreiro Gabriel Leal

Local

Felipe Guerreiro Pedro Guerreiro Gabriel Leal Gabriel Guerreiro

Legend 60+

Paulo Falcon Guiga Matos Auro Pisane Marco Marrom

Sub-16

Bernardo Bicalho Yan rodrigues Miguel Becker Jean Matos

Sub-14

Numa Liory Rudá Nascimento Miguel Becker Bernardo Lerner

Sub-12

João Jesus Davi Lucca Rudá Nascimento Zion Sousa

Sub-10

Gabriel Peixoto Francisco Modesto David Silva Zaion Kauê

Sub-8

Davi Manuel Bento Lopes Guilherme Imbassahy Mia Lopes Wesley Montes

Master 40+

Leandro Mendes Takito Adachi Beto Capelotte Hélio Rocha

Pré-master

Elson Vieira Hugo Miota Thiago Muriel Alexandre Cunha

Kahuna 50+

Takito Adachi Esdras Santos Helio Rocha Maurício Weill

Cronograma

3ª Etapa - 19 a 21 de dezembro (Praia da Catinguiba)