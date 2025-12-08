Menu
HOME > ESPORTES
SURF

Fabrício Bulhões larga na frente no circuito Triple Crown 2025

Surfista ilheense somou 14,90 pontos na Praia do Forte e larga na frente pelo bicampeonato do circuito baiano de surf

Redação

Por Redação

08/12/2025 - 11:12 h
Triple Crown Praia do Forte: Fabrício Bulhões vence etapa inaugural
Triple Crown Praia do Forte: Fabrício Bulhões vence etapa inaugural -

O surfista ilheense Fabrício Bulhões iniciou com vitória a temporada do Tivoli Ecoresort Apresenta Triple Crown Surf Praia do Forte 2025, consagrando-se campeão da primeira prova do circuito. Com uma onda de 8 pontos na grande decisão, Bulhões somou um escore de 14,90 pontos, superando os concorrentes e assumindo a liderança na luta pelo bicampeonato, já que havia sido campeão em 2023.

Na disputa decisiva, Bulhões derrotou o “local” e campeão brasileiro de 2015 Bino Lopes (12,75); Demi Brasil, de Morro de São Paulo (Cairu), com 10,05; e o itacareense Félix Martins (7,5).

“Estou muito feliz em estar competindo mais uma vez em PF (Praia do Forte), lugar incrível, lugar que estou sempre fazendo meus treinos. Feliz em vencer a 1ª etapa da tríplice coroa, junto com a 3ª etapa do profissional. Agora é continuar os treinos e ir para próxima etapa bem”, celebrou Fabrício Bulhões.

Leia Também:

Titular do Vitória confirma saída: "É uma decisão de vida"
Dudu se declara à torcida e agradece Fábio Mota: "Amo o Vitória"
Alívio? Bahia não corre risco de pegar gigante argentino na pré-Libertadores

Mesmo com ondas pequenas na praia da Catinguiba, os surfistas das 12 categorias proporcionaram um verdadeiro espetáculo ao longo dos três dias de competição. Desde os mais novos, como Gustavo Dias, campeão nas categorias sub-8 e sub-10, até os atletas mais experientes, como Paulo Falcon, vencedor na categoria acima de 60 anos, o nível técnico e a dedicação chamaram atenção do público.

Entre os destaques da competição, também se sobressaíram: Gonçalo de Brito (sub-18), Samira Vitória (melhor feminina), Mauy Schimidt (sub-16), Gabriel Imbassahy (pré-master), Juan Pablo (local), Beto Capelotte (master 40+), Maurício Weill (kahuna 50+), João Jesus (sub-14) e Rudá Nascimento (sub-12), representando a renovação do talento do surf baiano.

O Tivoli Ecoresort Apresenta Triple Crown Surf Praia do Forte 2025 corresponde à terceira, quarta e quinta etapas do Circuito Baiano de Surf Profissional e Amador 2025. Cada etapa oferece R$ 14 mil em premiação para as categorias profissional, feminino e masters (40+, 50+ e 60+), além da distribuição de kits e acessórios para as demais categorias.

