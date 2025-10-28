Menu
SALVADOR
RISCO OCULTO

Surfar em dias de chuva: adrenalina que esconde perigos

Recomendação é que a vigilância e a precaução sejam prioridades máximas

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

28/10/2025 - 8:20 h
Praia do Porto da Barra
Praia do Porto da Barra -

Com a chegada das frentes frias, e consequentemente dos swells (grandes ondulações), que atingem Salvador desde a última segunda, 20, o mar se torna convidativo para esportes como surfe, kitesurfe e stand-up paddle. No entanto, o entusiasmo exige cautela redobrada, conforme alerta o coordenador do Salvamar Salvador, em entrevista ao A TARDE.

O ideal é que as pessoas procurem professores que sejam realmente capacitados para ensinar sobre as correntes
Kailani Dantas - coordenador do Salvamar

"O mar acaba ficando propício para atividades esportivas como o surfe, mas é importante que as pessoas tomem muito cuidado e, principalmente, chequem os materiais de segurança", orienta Kailani Dantas, coordenador do Salvamar.

Ele ressalta que a perda de equipamentos longe da faixa de areia pode complicar os resgates e que o material de segurança é vital para dar suporte em situações de emergência.

Um dos principais focos de preocupação do Salvamar são os iniciantes, segundo o coordenador do Salvamar, que critica o início em esportes marítimos sem orientação.

"O ideal é que as pessoas procurem professores que sejam realmente capacitados para ensinar sobre as correntes, as marés e como sair caso perca a prancha", recomenda Dantas.

Ainda conforme o coordenador do Salvamar, muitos iniciantes conseguem entrar no mar, mas encontram grande dificuldade para retornar, elevando o risco de afogamento e sobrecarregando o trabalho dos salva-vidas.

O Salvamar listou ainda as praias com maior incidência de afogamentos no trecho de Orla monitorado pelo órgão:

  • Piatã
  • Stella Maris
  • Jardim de Alah
  • Jaguaribe

A recomendação é que, especialmente nestes locais, a vigilância e a precaução sejam prioridades máximas.

x