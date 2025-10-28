Surfar em dias de chuva: adrenalina que esconde perigos

Praia do Porto da Barra - Foto: Reprodução/Redes sociais @oxesurfe

Com a chegada das frentes frias, e consequentemente dos swells (grandes ondulações), que atingem Salvador desde a última segunda, 20, o mar se torna convidativo para esportes como surfe, kitesurfe e stand-up paddle. No entanto, o entusiasmo exige cautela redobrada, conforme alerta o coordenador do Salvamar Salvador, em entrevista ao A TARDE.

O ideal é que as pessoas procurem professores que sejam realmente capacitados para ensinar sobre as correntes Kailani Dantas - coordenador do Salvamar

"O mar acaba ficando propício para atividades esportivas como o surfe, mas é importante que as pessoas tomem muito cuidado e, principalmente, chequem os materiais de segurança", orienta Kailani Dantas, coordenador do Salvamar.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ele ressalta que a perda de equipamentos longe da faixa de areia pode complicar os resgates e que o material de segurança é vital para dar suporte em situações de emergência.

Um dos principais focos de preocupação do Salvamar são os iniciantes, segundo o coordenador do Salvamar, que critica o início em esportes marítimos sem orientação.

"O ideal é que as pessoas procurem professores que sejam realmente capacitados para ensinar sobre as correntes, as marés e como sair caso perca a prancha", recomenda Dantas.

Ainda conforme o coordenador do Salvamar, muitos iniciantes conseguem entrar no mar, mas encontram grande dificuldade para retornar, elevando o risco de afogamento e sobrecarregando o trabalho dos salva-vidas.

O Salvamar listou ainda as praias com maior incidência de afogamentos no trecho de Orla monitorado pelo órgão:

Piatã

Stella Maris

Jardim de Alah

Jaguaribe

A recomendação é que, especialmente nestes locais, a vigilância e a precaução sejam prioridades máximas.