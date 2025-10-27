Menu
HOME > ESPORTES
SURFE

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Jovem surfista Davi Lucca participou da celebração do Instituto Ítalo Ferreira

Redação

Por Redação

27/10/2025 - 12:38 h
Jovem surfista Davi Lucca realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira
Jovem surfista Davi Lucca realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira -

O jovem surfista Davi Lucca, uma das principais promessas do surfe baiano, viveu um momento que ficará marcado para sempre em sua trajetória. O atleta, que representa o Instituto Ivete Sangalo, foi convidado para participar da celebração dos três anos do Instituto Ítalo Ferreira, realizada em Baía Formosa (RN) — terra natal do campeão mundial.

O evento reuniu muita emoção, troca de experiências e histórias inspiradoras entre jovens talentos e grandes nomes do esporte. Para Davi, porém, o ponto alto foi conhecer pessoalmente seu maior ídolo, Ítalo Ferreira, campeão mundial de surfe em 2019.

“Surreal… que dia inesquecível! Nunca imaginei ficar cara a cara com meu ídolo, o brabo @italoferreira. Foi simplesmente incrível!”, relatou Davi Lucca, emocionado com o encontro.

A participação do atleta baiano reforça o papel transformador dos projetos sociais que utilizam o esporte como ferramenta de inclusão, educação e oportunidades para jovens talentos.

“Tive a honra de representar o @instituto.ivetesangalo nesse momento tão especial e sou muito grato a todos que fizeram isso acontecer — vocês são gigantes!”, completou Davi.

O encontro entre os dois atletas — símbolo de inspiração para centenas de jovens surfistas — mostra como o esporte pode unir gerações, histórias e sonhos.

Além da celebração, o jovem atleta também participou das gravações de uma matéria especial que será exibida em breve pela Band, destacando o impacto dos projetos sociais no desenvolvimento de novos talentos do surfe brasileiro.

Veja momento do encontro

Tags:

Baía Formosa Davi Lucca esporte Ítalo Ferreira surfe

