ESPORTES
Baiano apoiado por Ivete Sangalo conquista latino-americano de surfe
Davi Lucca confirmou a promessa e conquistou seu primeiro título latino-americano no surfe
Por Lucas Vilas Boas
O jovem baiano Davi Lucca deu um show na Praia da Macumba, no Rio de Janeiro, e levou para casa o título da categoria sub-12 do Olas Pro Tour, evento de status latino-americano no surfe. Revelado na Praia do Forte, Davi venceu todas as baterias que disputou.
Na grande final, o talento da Bahia superou o atual campeão brasileiro da categoria, Narciso Inácio. A conquista tem um sabor especial: no ano passado, Davi foi vice-campeão do mesmo torneio e, dessa vez, retornou ao Rio para reescrever a sua trajetória no torneio.
O talento do jovem não passou despercebido. Em 2020, aos seis anos, Davi teve um encontro inusitado com a cantora Ivete Sangalo na Praia do Forte, na Bahia. Preocupada ao ver o menino ser repreendido por um estranho no mar, a artista se aproximou e acabou iniciando uma amizade que se mantém até hoje.
Leia Também:
Filho de Carlos, também conhecido como Litinho, Davi passou a lapidar seu talento nas ondas do litoral baiano e, através dessa dedicação, chamou a atenção de Ivete, que passou a patrociniar a carreira do menino anos mais tarde com o Instituto Ivete Sangalo.
A amizade cavou ainda mais fundo e Litinho virou professor de Ivete e de seu filho, Marcelo Sangalo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes