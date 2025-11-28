Menu
ESPORTES
ESPORTES

Baiano apoiado por Ivete Sangalo conquista latino-americano de surfe

Davi Lucca confirmou a promessa e conquistou seu primeiro título latino-americano no surfe

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

28/11/2025 - 21:42 h
Ivete Sangalo ao lado do jovem Davi
Ivete Sangalo ao lado do jovem Davi -

O jovem baiano Davi Lucca deu um show na Praia da Macumba, no Rio de Janeiro, e levou para casa o título da categoria sub-12 do Olas Pro Tour, evento de status latino-americano no surfe. Revelado na Praia do Forte, Davi venceu todas as baterias que disputou.

Na grande final, o talento da Bahia superou o atual campeão brasileiro da categoria, Narciso Inácio. A conquista tem um sabor especial: no ano passado, Davi foi vice-campeão do mesmo torneio e, dessa vez, retornou ao Rio para reescrever a sua trajetória no torneio.

O talento do jovem não passou despercebido. Em 2020, aos seis anos, Davi teve um encontro inusitado com a cantora Ivete Sangalo na Praia do Forte, na Bahia. Preocupada ao ver o menino ser repreendido por um estranho no mar, a artista se aproximou e acabou iniciando uma amizade que se mantém até hoje.

Filho de Carlos, também conhecido como Litinho, Davi passou a lapidar seu talento nas ondas do litoral baiano e, através dessa dedicação, chamou a atenção de Ivete, que passou a patrociniar a carreira do menino anos mais tarde com o Instituto Ivete Sangalo.

A amizade cavou ainda mais fundo e Litinho virou professor de Ivete e de seu filho, Marcelo Sangalo.

