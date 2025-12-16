PSG x Flamengo: onde assistir a final do Intercontinental

- Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

A grande final do Mundial de Clubes (ou Intercontinental) será protagonizada por PSG e Flamengo . O jogo ocorrerá na quarta-feira, dia 17, com horário marcado para 14h (horário de Brasília). A partida será realizada no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.

| Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo, campeão mundial em 1981, comandado por Zico, conquistou o título após vencer o Liverpool na final realizada no Japão.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

| Foto: Sebastião Marinho / CRF

O rival europeu disputa a sua segunda decisão do Mundial. Em julho, o PSG ficou com a segunda colocação da Copa do Mundo de Clubes, onde perdeu para o Chelsea em um jogo realizado nos Estados Unidos.

| Foto: FRANCK FIFE / AFP

O Caminho de PSG e Flamengo até a Final

O Flamengo chegou à final após vencer duas vezes como o Pyramids, do Egito, na semifinal da competição, e também o Cruz Azul, equipe mexicana.

| Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O PSG conseguiu uma vaga de maneira direta após se sagrar campeão da UEFA Champions League.

Onde assistir PSG x Flamengo

TV: TV Globo

TV fechada: SporTV

YouTube: Ge TV e CazéTV

Ficha Técnica de PSG x Flamengo

Data: 17/12/2025



Horário: 14h (de Brasília)

Local: Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar