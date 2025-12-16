VALE O TÍTULO
Corinthians x Vasco: onde assistir à decisão da Copa do Brasil
Primeira partida da decisão acontece em São Paulo, com transmissão ao vivo na TV e no streaming
A Copa do Brasil começa a definir seu campeão de 2025 nesta quarta-feira, 17, quando Corinthians e Vasco entram em campo para o jogo de ida da final. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, com início marcado para as 21h30.
Em busca do título, o Corinthians tenta voltar a levantar a taça após mais de uma década. O clube paulista soma três conquistas na história do torneio, sendo a mais recente em 2009, e vê na decisão a chance de ampliar sua galeria. Do outro lado, o Vasco mira o segundo troféu da Copa do Brasil, repetindo o feito de 2011, quando foi campeão pela primeira vez.
O Timão garantiu presença na final depois de eliminar o Cruzeiro na semifinal, em uma disputa decidida nos pênaltis. Já o Vasco também precisou das cobranças para avançar, ao superar o Fluminense e assegurar a vaga na decisão nacional.
O confronto decisivo será disputado em dois jogos. Após a partida em São Paulo, as equipes voltam a se enfrentar no domingo, 21, às 18h30, no Maracanã, palco que receberá o duelo que definirá o campeão da Copa do Brasil.
O jogo desta quarta-feira terá ampla cobertura. A transmissão será feita pela Globo e pelo SporTV na TV, além das plataformas getv, Premiere e Prime Video no streaming. O acompanhamento em tempo real ficará por conta da CNN Esportes.
Onde assistir a Corinthians x Vasco pela final da Copa do Brasil
- TV: Globo e SporTV
- Streaming: getv, Premiere e Prime Video
Ficha técnica
Corinthians x Vasco – Final da Copa do Brasil
- Data: 17/12/2025
- Horário: 21h30
- Local: Neo Química Arena, São Paulo
