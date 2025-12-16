Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VALE O TÍTULO

Corinthians x Vasco: onde assistir à decisão da Copa do Brasil

Primeira partida da decisão acontece em São Paulo, com transmissão ao vivo na TV e no streaming

Redação

Por Redação

16/12/2025 - 6:33 h | Atualizada em 16/12/2025 - 8:43
Decisão da Copa do Brasil começa nesta quarta, na Neo Química Arena
Decisão da Copa do Brasil começa nesta quarta, na Neo Química Arena -

A Copa do Brasil começa a definir seu campeão de 2025 nesta quarta-feira, 17, quando Corinthians e Vasco entram em campo para o jogo de ida da final. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, com início marcado para as 21h30.

Em busca do título, o Corinthians tenta voltar a levantar a taça após mais de uma década. O clube paulista soma três conquistas na história do torneio, sendo a mais recente em 2009, e vê na decisão a chance de ampliar sua galeria. Do outro lado, o Vasco mira o segundo troféu da Copa do Brasil, repetindo o feito de 2011, quando foi campeão pela primeira vez.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ex-Bahia, Everaldo vira vilão no Fluminense após eliminação
CBF confirma fim do G-6 e divulga tabela básica do Brasileirão 2026
Bahia sobe no ranking da Conmebol e ganha vantagem na pré-Libertadores

O Timão garantiu presença na final depois de eliminar o Cruzeiro na semifinal, em uma disputa decidida nos pênaltis. Já o Vasco também precisou das cobranças para avançar, ao superar o Fluminense e assegurar a vaga na decisão nacional.

O confronto decisivo será disputado em dois jogos. Após a partida em São Paulo, as equipes voltam a se enfrentar no domingo, 21, às 18h30, no Maracanã, palco que receberá o duelo que definirá o campeão da Copa do Brasil.

O jogo desta quarta-feira terá ampla cobertura. A transmissão será feita pela Globo e pelo SporTV na TV, além das plataformas getv, Premiere e Prime Video no streaming. O acompanhamento em tempo real ficará por conta da CNN Esportes.

Onde assistir a Corinthians x Vasco pela final da Copa do Brasil

  • TV: Globo e SporTV
  • Streaming: getv, Premiere e Prime Video

Ficha técnica

Corinthians x Vasco – Final da Copa do Brasil

  • Data: 17/12/2025
  • Horário: 21h30
  • Local: Neo Química Arena, São Paulo

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do brasil corinthians final futebol brasileiro transmissão ao vivo vasco

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Decisão da Copa do Brasil começa nesta quarta, na Neo Química Arena
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Decisão da Copa do Brasil começa nesta quarta, na Neo Química Arena
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Decisão da Copa do Brasil começa nesta quarta, na Neo Química Arena
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Decisão da Copa do Brasil começa nesta quarta, na Neo Química Arena
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

x