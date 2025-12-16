FICA PARA 2026?
Titular do Vitória chama atenção e recebe propostas, revela Fábio Mota
Presidente reeleito concedeu entrevista e comentou a situação de alguns jogadores
Por João Grassi
Um dos destaques da recuperação do Vitória no Campeonato Brasileiro, Aitor Cantalapiedra chamou atenção de clubes brasileiros e estrangeiros pelo seu desempenho. Titular na equipe de Jair Ventura, o meia-atacante espanhol foi contratado pelo Leão da Barra em julho deste ano.
Em entrevista ao ge.globo, Fábio Mota avaliou sobre a permanência dos atletas estrangeiros para 2026. O presidente reeleito reforçou sobre o contrato longo de Cantalapiedra, mas revelou que o jogador europeu recebeu "propostas do Brasil e do mundo".
O [Aitor] Cantalapiedra tem contrato de três anos, propostas do Brasil e do mundo.
"O Renzo [López] tem contrato até junho desse ano. E aí a gente vai analisar. O [Rúben] Ismael só volta a jogar em maio ou junho, teve uma lesão. O Kike [Saverio] e o outro Rúben [Rodrigues] estamos analisando. Eles não têm permanência definida para o próximo ano. Estamos discutindo", detalhou Mota.
Aitor Cantalapiedra em 2025
O meia-atacante espanhol Aitor Cantalapiedra vestiu a camisa vermelha e preta em 19 jogos, sendo 18 como titular e todos na Série A. Foram três gols e três assistências.
