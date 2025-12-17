Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA
PLANEJAMENTO

Fábio Mota abre o jogo sobre renovação do elenco; confira lista

O presidente do Vitória falou em entrevista sobre a situação de renovação dos jogadores rubro-negros

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

17/12/2025 - 8:55 h
Imagem ilustrativa da imagem Fábio Mota abre o jogo sobre renovação do elenco; confira lista
-

O planejamento para a temporada de 2026 já começou na equipe do Vitória. Com o mercado de transferências aberto, o elenco rubro-negro passa por mudanças em sua composição. Entre especulações e confirmações, o grupo ganha novos contornos e gera expectativa no torcedor sobre o que virá a seguir.

Imagem ilustrativa da imagem Fábio Mota abre o jogo sobre renovação do elenco; confira lista

Nesta terça-feira, 16, durante o programa Linha de Frente, da Rádio Antena 1, o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, anunciou que o clube terá mudanças significativas para 2026. Além das saídas já confirmadas de Willian Oliveira, Lucas Braga, Pepê, Raúl Cáceres e Ricardo Ryller, a situação atual do elenco é a seguinte:

Baralhas : está muito perto de acertar sua permanência.
Jamerson e Ramon: estão próximos de renovar.
Erick: possui negociações avançadas.
Thiago Couto: aguarda a definição da conversa com o Sport.
Lucas Halter: já tem acordo fechado.
Aitor Cantalapiedra: tem propostas de tempos nacionais e internacionais.
Renzo: tem contrato até junho; sua permanência está em análise.
Kike Saverio e Rúben Rodrigues: também estão em análise.

Imagem ilustrativa da imagem Fábio Mota abre o jogo sobre renovação do elenco; confira lista
| Foto: Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Com o calendário da CBF e do Campeonato Baiano já divulgados, o início de ano do rubro-negro tende a ser agitado. Os trabalhos foram iniciados dentro de 40 dias, o que se tornou o tempo de planejamento curto.

PSG x Flamengo: saiba onde assistir, prováveis escalações e mais
Dispensado pelo Vitória, meia deixa futebol japonês e fica sem clube
Vitória toma decisão importante sobre atacante contestado pela torcida

O Leão da Barra estreia na temporada de 2026 no dia 10 de janeiro, contra o Atlético de Alagoinhas, no Barradão. A estreia no Campeonato Brasileiro acontece no dia 28 de janeiro contra a equipe do Remo, também em casa. A expectativa da torcida rubro-negra é de que o clube consiga fazer uma temporada mais tranquila que a anterior, na qual o resultado foi definido apenas na última rodada, levando o torcedor a fortes emoções.

Tags:

esporte clube vitória estreia do campeonato futebol brasileiro mudanças no elenco renovações de contrato temporada 2026

x