Fábio Mota abre o jogo sobre renovação do elenco; confira lista

O planejamento para a temporada de 2026 já começou na equipe do Vitória. Com o mercado de transferências aberto, o elenco rubro-negro passa por mudanças em sua composição. Entre especulações e confirmações, o grupo ganha novos contornos e gera expectativa no torcedor sobre o que virá a seguir.

Nesta terça-feira, 16, durante o programa Linha de Frente, da Rádio Antena 1, o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, anunciou que o clube terá mudanças significativas para 2026. Além das saídas já confirmadas de Willian Oliveira, Lucas Braga, Pepê, Raúl Cáceres e Ricardo Ryller, a situação atual do elenco é a seguinte:

Baralhas : está muito perto de acertar sua permanência.

Jamerson e Ramon: estão próximos de renovar.

Erick: possui negociações avançadas.

Thiago Couto: aguarda a definição da conversa com o Sport.

Lucas Halter: já tem acordo fechado.

Aitor Cantalapiedra: tem propostas de tempos nacionais e internacionais.

Renzo: tem contrato até junho; sua permanência está em análise.

Kike Saverio e Rúben Rodrigues: também estão em análise.

Com o calendário da CBF e do Campeonato Baiano já divulgados, o início de ano do rubro-negro tende a ser agitado. Os trabalhos foram iniciados dentro de 40 dias, o que se tornou o tempo de planejamento curto.