Fábio Mota abre o jogo sobre renovação do elenco; confira lista
O presidente do Vitória falou em entrevista sobre a situação de renovação dos jogadores rubro-negros
Por Valdomiro Neto
O planejamento para a temporada de 2026 já começou na equipe do Vitória. Com o mercado de transferências aberto, o elenco rubro-negro passa por mudanças em sua composição. Entre especulações e confirmações, o grupo ganha novos contornos e gera expectativa no torcedor sobre o que virá a seguir.
Nesta terça-feira, 16, durante o programa Linha de Frente, da Rádio Antena 1, o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, anunciou que o clube terá mudanças significativas para 2026. Além das saídas já confirmadas de Willian Oliveira, Lucas Braga, Pepê, Raúl Cáceres e Ricardo Ryller, a situação atual do elenco é a seguinte:
Baralhas : está muito perto de acertar sua permanência.
Jamerson e Ramon: estão próximos de renovar.
Erick: possui negociações avançadas.
Thiago Couto: aguarda a definição da conversa com o Sport.
Lucas Halter: já tem acordo fechado.
Aitor Cantalapiedra: tem propostas de tempos nacionais e internacionais.
Renzo: tem contrato até junho; sua permanência está em análise.
Kike Saverio e Rúben Rodrigues: também estão em análise.
Com o calendário da CBF e do Campeonato Baiano já divulgados, o início de ano do rubro-negro tende a ser agitado. Os trabalhos foram iniciados dentro de 40 dias, o que se tornou o tempo de planejamento curto.
O Leão da Barra estreia na temporada de 2026 no dia 10 de janeiro, contra o Atlético de Alagoinhas, no Barradão. A estreia no Campeonato Brasileiro acontece no dia 28 de janeiro contra a equipe do Remo, também em casa. A expectativa da torcida rubro-negra é de que o clube consiga fazer uma temporada mais tranquila que a anterior, na qual o resultado foi definido apenas na última rodada, levando o torcedor a fortes emoções.
