Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LIVRE NO MERCADO

Dispensado pelo Vitória, meia deixa futebol japonês e fica sem clube

Meia encerrou passagem de oito meses pelo Ventforet Kofu e avalia próximos passos da carreira

Marina Branco

Por Marina Branco

16/12/2025 - 16:58 h
Val Soares pelo Vitória
Val Soares pelo Vitória -

Tem ex-Vitória livre no mercado! Encerrando o contrato com o Ventforet Kofu, clube japonês, o meia Val Soares está novamente disponível após pouco mais de oito meses no futebol asiático.

A passagem pela Ásia marcou a segunda experiência internacional da carreira, depois de atuar pelo Marítimo, de Portugal. Val desembarcou no Japão em abril deste ano, logo depois de rescindir com o Vitória, clube pelo qual entrou em campo quatro vezes no início de 2025 e contribuiu com uma assistência.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Pelo Ventforet Kofu, disputou 20 partidas, somando compromissos pela segunda divisão japonesa e pela Copa do Imperador.

Leia Também:

Vitória toma decisão importante sobre atacante contestado pela torcida
Titular do Vitória chama atenção e recebe propostas, revela Fábio Mota
Após derrota nas eleições, conselheiro do Vitória pede renúncia

Apesar do curto período, o meia destacou o impacto positivo da experiência, especialmente fora das quatro linhas. Segundo ele, o tratamento recebido pelo clube e pela torcida deixou marcas importantes.

"Sabe quando chega a proposta e você sabe que tem que ir, que vai ser importante para você. Foi exatamente assim aqui no Japão. Todos do Ventforet Kofu me trataram bem demais, tiveram um carinho gigantesco com minha família, nos trataram com um respeito fenomenal, inclusive agora nas tratativas para encerrar o contrato, deixando a porta aberta. Foi um período inesquecível", disse.

E agora?

De volta ao Brasil, Val Soares segue treinando, enquanto analisa possibilidades para a sequência da carreira. O jogador não descarta, inclusive, um retorno ao futebol japonês.

"Acho que o mais importante foi sair pela porta da frente, podendo voltar no futuro. O Japão realmente me impressionou, tudo que a minha família pode viver, o carinho que fomos cuidados sempre pelo clube, pelo torcedor também", afirmou.

"Existe a chance de seguirmos no futebol japonês, vamos ver. Com certeza é um país que me mostrou coisas grandiosas sobre futebol e sobre a vida", completou.

Revelado pelo Paysandu, onde conquistou dois títulos, Val Soares soma mais de 250 jogos como profissional e acumula passagens por clubes como Coritiba, ABC, Internacional, Botafogo-SP e Vitória.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carreira Futebol Japão mercado da bola Val Soares

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Val Soares pelo Vitória
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Val Soares pelo Vitória
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Val Soares pelo Vitória
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Val Soares pelo Vitória
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

x