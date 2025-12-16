Dispensado pelo Vitória, meia deixa futebol japonês e fica sem clube

Val Soares pelo Vitória - Foto: Reprodução I X

Tem ex-Vitória livre no mercado! Encerrando o contrato com o Ventforet Kofu, clube japonês, o meia Val Soares está novamente disponível após pouco mais de oito meses no futebol asiático.

A passagem pela Ásia marcou a segunda experiência internacional da carreira, depois de atuar pelo Marítimo, de Portugal. Val desembarcou no Japão em abril deste ano, logo depois de rescindir com o Vitória, clube pelo qual entrou em campo quatro vezes no início de 2025 e contribuiu com uma assistência.

Pelo Ventforet Kofu, disputou 20 partidas, somando compromissos pela segunda divisão japonesa e pela Copa do Imperador.

Apesar do curto período, o meia destacou o impacto positivo da experiência, especialmente fora das quatro linhas. Segundo ele, o tratamento recebido pelo clube e pela torcida deixou marcas importantes.

"Sabe quando chega a proposta e você sabe que tem que ir, que vai ser importante para você. Foi exatamente assim aqui no Japão. Todos do Ventforet Kofu me trataram bem demais, tiveram um carinho gigantesco com minha família, nos trataram com um respeito fenomenal, inclusive agora nas tratativas para encerrar o contrato, deixando a porta aberta. Foi um período inesquecível", disse.

E agora?

De volta ao Brasil, Val Soares segue treinando, enquanto analisa possibilidades para a sequência da carreira. O jogador não descarta, inclusive, um retorno ao futebol japonês.

"Acho que o mais importante foi sair pela porta da frente, podendo voltar no futuro. O Japão realmente me impressionou, tudo que a minha família pode viver, o carinho que fomos cuidados sempre pelo clube, pelo torcedor também", afirmou.

"Existe a chance de seguirmos no futebol japonês, vamos ver. Com certeza é um país que me mostrou coisas grandiosas sobre futebol e sobre a vida", completou.

Revelado pelo Paysandu, onde conquistou dois títulos, Val Soares soma mais de 250 jogos como profissional e acumula passagens por clubes como Coritiba, ABC, Internacional, Botafogo-SP e Vitória.