HOME > ESPORTES
COBRANÇA NA JUSTIÇA

Vitória não reconhece cobrança do Sport no CNRD; entenda

Valor é referente à escalação do goleiro no confronto entre os dois no Brasileirão

Gustavo Nascimento e João Grassi

Por Gustavo Nascimento e João Grassi

16/12/2025 - 18:32 h | Atualizada em 16/12/2025 - 18:53
Thiago Couto, goleiro do Vitória
Thiago Couto, goleiro do Vitória -

O Sport acionou o Vitória na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF, nesta terça-feira, 16, para cobrar o pagamento de R$ 1,5 milhão, referente à multa pela escalação do goleiro Thiago Couto na partida entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro, no dia 23 de novembro.

O Rubro-Negro foi notificado extrajudicialmente no dia seguinte à partida e teria um prazo de cinco dias úteis para realizar o pagamento, o que não teria acontecido, de acordo com o ge. Ao Portal A TARDE, o presidente Fábio Mota afirmou que o clube baiano ainda não foi notificado.

Thiago Couto pertence ao Sport e chegou ao Leão em maio por empréstimo, com duração até o final de 2025. Em paralelo, o Vitória cedeu para o Sport - também até o final do ano - o goleiro Gabriel Vasconcelos, que havia sido contratado em janeiro para disputar posição com Lucas Arcanjo, mas não se firmou na equipe então comandada por Thiago Carpini.

Leia Também:

Em boa fase, Thiago Couto ostenta números expressivos no Vitória
Vitória relaciona Thiago Couto para enfrentar o Sport; veja lista
Muralha! Thiago Couto protagoniza sequência inédita do Vitória no Brasileirão 2025

Neste sentido, existia uma cláusula no contrato dos jogadores que permitia a escalação deles em um possível confronto direto somente mediante o pagamento da multa. No duelo do segundo turno, Gabriel estava suspenso e não atuou, enquanto Thiago Couto foi escalado por conta da ausência do lesionado Lucas Arcanjo.

Antes da partida, as diretorias de ambos os clubes ainda tentaram um acordo para firmar a troca definitiva dos goleiros, o que não aconteceu.

O futuro dos goleiros

Thiago Couto já externou o desejo de permanecer no clube baiano, informação confirmada por Fábio Mota. No momento, a diretoria do Vitória ainda trabalha para contar com o atleta em 2026.

Enquanto isso, Gabriel chegou a negociar sua continuidade no clube pernambucano, o que não deve acontecer por conta do rebaixamento e da instabilidade política da equipe. O goleiro segue com o futuro indefinido em Salvador.

x