COBRANÇA NA JUSTIÇA
Vitória não reconhece cobrança do Sport no CNRD; entenda
Valor é referente à escalação do goleiro no confronto entre os dois no Brasileirão
Por Gustavo Nascimento e João Grassi
O Sport acionou o Vitória na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF, nesta terça-feira, 16, para cobrar o pagamento de R$ 1,5 milhão, referente à multa pela escalação do goleiro Thiago Couto na partida entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro, no dia 23 de novembro.
O Rubro-Negro foi notificado extrajudicialmente no dia seguinte à partida e teria um prazo de cinco dias úteis para realizar o pagamento, o que não teria acontecido, de acordo com o ge. Ao Portal A TARDE, o presidente Fábio Mota afirmou que o clube baiano ainda não foi notificado.
Thiago Couto pertence ao Sport e chegou ao Leão em maio por empréstimo, com duração até o final de 2025. Em paralelo, o Vitória cedeu para o Sport - também até o final do ano - o goleiro Gabriel Vasconcelos, que havia sido contratado em janeiro para disputar posição com Lucas Arcanjo, mas não se firmou na equipe então comandada por Thiago Carpini.
Leia Também:
Neste sentido, existia uma cláusula no contrato dos jogadores que permitia a escalação deles em um possível confronto direto somente mediante o pagamento da multa. No duelo do segundo turno, Gabriel estava suspenso e não atuou, enquanto Thiago Couto foi escalado por conta da ausência do lesionado Lucas Arcanjo.
Antes da partida, as diretorias de ambos os clubes ainda tentaram um acordo para firmar a troca definitiva dos goleiros, o que não aconteceu.
O futuro dos goleiros
Thiago Couto já externou o desejo de permanecer no clube baiano, informação confirmada por Fábio Mota. No momento, a diretoria do Vitória ainda trabalha para contar com o atleta em 2026.
Enquanto isso, Gabriel chegou a negociar sua continuidade no clube pernambucano, o que não deve acontecer por conta do rebaixamento e da instabilidade política da equipe. O goleiro segue com o futuro indefinido em Salvador.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes