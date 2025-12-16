Vitória não reconhece cobrança do Sport no CNRD; entenda

Thiago Couto, goleiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Sport acionou o Vitória na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF, nesta terça-feira, 16, para cobrar o pagamento de R$ 1,5 milhão, referente à multa pela escalação do goleiro Thiago Couto na partida entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro, no dia 23 de novembro.

O Rubro-Negro foi notificado extrajudicialmente no dia seguinte à partida e teria um prazo de cinco dias úteis para realizar o pagamento, o que não teria acontecido, de acordo com o ge. Ao Portal A TARDE, o presidente Fábio Mota afirmou que o clube baiano ainda não foi notificado.

Thiago Couto pertence ao Sport e chegou ao Leão em maio por empréstimo, com duração até o final de 2025. Em paralelo, o Vitória cedeu para o Sport - também até o final do ano - o goleiro Gabriel Vasconcelos, que havia sido contratado em janeiro para disputar posição com Lucas Arcanjo, mas não se firmou na equipe então comandada por Thiago Carpini.

Neste sentido, existia uma cláusula no contrato dos jogadores que permitia a escalação deles em um possível confronto direto somente mediante o pagamento da multa. No duelo do segundo turno, Gabriel estava suspenso e não atuou, enquanto Thiago Couto foi escalado por conta da ausência do lesionado Lucas Arcanjo.

Antes da partida, as diretorias de ambos os clubes ainda tentaram um acordo para firmar a troca definitiva dos goleiros, o que não aconteceu.

O futuro dos goleiros

Thiago Couto já externou o desejo de permanecer no clube baiano, informação confirmada por Fábio Mota. No momento, a diretoria do Vitória ainda trabalha para contar com o atleta em 2026.

Enquanto isso, Gabriel chegou a negociar sua continuidade no clube pernambucano, o que não deve acontecer por conta do rebaixamento e da instabilidade política da equipe. O goleiro segue com o futuro indefinido em Salvador.